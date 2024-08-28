Рукопись XIV века о султане Жанибеке обнаружена в Турции

Редкая рукопись, написанная в честь султана Жанибека в 1334 году, была найдена казахстанским ученым во время исследовательской экспедиции в Стамбуле, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Как сообщили в Министерстве культуры и информации Казахстана, в документе, состоящем из 96 страниц, содержатся выгравированные золотом хикметы, прославляющие предков Жанибека-султана — от Чингисхана до Узбека хана, отца Жанибека. На внутренней обложке рукописи обнаружена печать османского султана Баязида II, правившего с 1447 по 1512 год.

Фото Министерства культуры и информации Казахстана

Исторический документ был найден сотрудником Центрального государственного архива, казахстанским ученым Омирбеком Канаем. Это важное открытие, по его словам, поможет углубить понимание истории Казахстана и его правителей.

Копия ценной рукописи уже доставлена в Казахстан, где продолжаются ее исследования.