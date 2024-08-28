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28.08.2024, 10:54

Кому в Казахстане запретят иметь больше одной банковской карточки

Новости Казахстана 0 2 535

Число держателей нескольких карт среди иностранцев сократилось более чем в два раза, передает informburo.kz

Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов
Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

20 августа в Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что по их инициативе внесены изменения в постановления Национального банка и финансового регулятора, устанавливающие ограничения по выпуску нескольких банковских карт на одного клиента.

"Разработанные агентством признаки и критерии распространения наркотиков приняты в работу всеми банками. С начала действия норм число держателей нескольких карт сократилось с 9,5 тысяч до 3,6 тысяч клиентов, закрыт доступ к дистанционному обслуживанию полутора тысяч клиентов", – говорилось в распространённом сообщении.

В Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка в ответ на запрос Informburo.kz пояснили, что обновили нормативные правовые акты по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций. Документ был доступен для публичного обсуждения и сейчас находится на рассмотрении "заинтересованных лиц". Речь идёт о запрете выпуска более одной платёжной карточки для клиентов, являющимися нерезидентами Казахстана и гражданами стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.

"Агентство с заинтересованными государственными органами прорабатывает вопрос об ограничении выпуска на нерезидента не более одной платёжной карты, не более чем в одном банке второго уровня и внедрения ограничения для нерезидентов по количеству операций в сутки", – рассказали в финансовом регуляторе.

В АФМ также заявляли о мониторинге платёжных операций для выявления мошеннических и других незаконных схем. Как пояснили в Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка, при выявления платёжных инструментов, вовлечённых в подозрительные или мошеннические операции, МВД передаёт информацию в Антифрод-центр Национального банка.

"Информация аккумулируется в Антифрод-центре с доступом к ней финансовых организаций. Последние по полученным сведениям проводят анализ денежных потоков своих клиентов. При установлении факта участия клиентов в противоправных операциях и при подтверждении в подозрительных или мошеннических операциях, финансовые организации могут блокировать платёжные инструменты, либо расторгать деловые отношения с клиентом", – заключили в финрегуляторе.

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