Куда обращаться казахстанцам по вопросам утильсбора

Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана обратилось к гражданам с важной информацией, касающейся утилизационного сбора, сообщает Zakon.kz.

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В ведомстве рассказали, что с 28 августа 2024 года консультации по вопросам деятельности АО "Жасыл Даму" будут предоставляться через единый контакт-центр 1414.

"Теперь для получения информации и консультации по оплате утилизационных платежей, сбора, транспортировки и переработки отходов, а также по иным вопросам, вы можете обращаться по указанному номеру".Пресс-служба МЭПР РК

В Минэкологии заверили, что специалисты контакт-центра готовы ответить на вопросы казахстанцев и помочь им в решении возникающих проблем.

"Это позволит упростить процесс получения консультаций и обеспечить более оперативное решение ваших запросов. Новый подход обеспечит более высокое качество обслуживания и удобство для граждан", – считают в пресс-службе МЭПР РК.

19 июля 2024 года министр промышленности Казахстана Канат Шарлапаев озвучил решение касательно петиции по вопросам утильсбора и первичной регистрации. По его словам, "по итогам общественных слушаний было принято решение отказать в удовлетворении петиции". Позднее в пресс-службе МПС обосновали отказ в удовлетворении петиции.