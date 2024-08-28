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28.08.2024, 12:38

Казахстан получил шесть новых военных истребителей из России

Новости Казахстана 0 365

Силы воздушной обороны Республики Казахстан пополнились шестью новыми истребителями Су-30СМ, поставленными из России. Эти современные самолеты были произведены на Иркутском авиационном заводе, входящем в состав ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ИАЗ), передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Scramble.

Фото: пресс-служба Минобороны РК
Фото: пресс-служба Минобороны РК

Согласно информации, предоставленной известным авиационным ресурсом «Scramble», новые истребители получили бортовые номера от «51» до «56» и присоединились к 602-й авиационной базе в Шымкенте. 

Новые Су-30СМ заменили списанные в 2023 году истребители МиГ-29, которые ранее составляли основу боевой авиации базы. Эти МиГ-29, последние из которых насчитывали пятнадцать единиц, были проданы на металлолом 28 ноября 2023 года, завершив свою службу.

Двухместные истребители Су-30СМ обладают улучшенными характеристиками, что делает их важным приобретением для казахстанских ВВС. Они поступили на службу в часть 55652 и будут использоваться на 602-й авиабазе совместно с Су-25.

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