Два раза в неделю казахстанцы смогут летать прямым рейсом в Нью-Йорк

Как пишет минтранспорта РК, переговоры уже состоялись при участии главы ведомства и руководства федеральной авиационной администрации США (FAA). В ходе встречи стороны договорились приложить все усилия для запуска прямых рейсов между двумя странами и обсудили вопросы своевременной поставки воздушных судов и получения слота. Таким образом, планируется запустить прямой рейс в США в конце 2025 года. Ожидается, что рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (как минимум).

Параллельно в период с 26 по 30 августа т.г. в г. Астана экспертами FAA начата работа по предварительной оценке безопасности полетов (IASA) для получения Категории 1 (CAT1), необходимой для запуска прямого авиасообщения между РК и США.

Ранее стало известно, что полеты в США напрямую станут реальностью: Казахстан откроет прямые рейсы официально.