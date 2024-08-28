Какие депозиты предпочитают казахстанцы

По его словам, это обусловлено несколькими факторами. В их числе довольно высокие ставки, наличие системы гарантирования, легкая возможность частичных изъятий и использование вклада для личных целей.

Досов отметил, что за январь-июль текущего года объем депозитов в тенге увеличился на 1,9 трлн тенге – до 28,5 трлн тенге. При этом объем вкладов в иностранной валюте сократился на 60 млрд тенге – до 8 трлн тенге.

"На фоне роста тенговых депозитов и снижения вкладов в инвалюте долларизация депозитной базы снизилась с 23,3% до 21,9%. И это происходило несмотря на рост курса доллара на 4,3% – с 454,69 до 474,15 тенге за доллар (за семь месяцев 2024 года)", – подчеркнул аналитик.

Вместе с тем собеседник LS считает очевидным тот факт, что колебания тенге больше не являются определяющим фактором при выборе валюты депозита, как это было раньше.

На его взгляд, во многом это связано с низкой волатильностью нацвалюты в предыдущие годы, дополнительной выплатой вознаграждения при резком росте курса доллара. Напомним, в прошлом году в рамках программы защиты тенговых вкладов населению начислили дополнительные 10% на 307 млрд тенге. Досов добавил, что это также является результатом экономической нецелесообразности хранения сбережений в инвалюте.

"Высокие ставки по тенговым вкладам более чем в два раза превышают прогнозируемые потенциальные темпы ослабления курса, а ставки по депозитам в инвалюте не превышают 1%", – пояснил он.

Также представитель АФК отдельно проанализировал предпочтения физлиц по видам вкладов. По его словам, в разрезе депозитов в нацвалюте население по-прежнему предпочитает срочные вклады (рост на 861 млрд тенге с начала года) сберегательным.

"Во многом это объясняется простотой и удобством этих инструментов, позволяющих пополнять и изымать деньги без временных ограничений и потенциальной потери начисленного вознаграждения. При этом ставки вознаграждения, хотя и сильно разнятся между этими инструментами (по несрочным вкладам на 12 месяцев – 13,7%, по сберегательным – 16,7%), но в целом довольно сильно превышают уровень инфляции (8,6% годовых – прим. LS)", – объяснил Досов.

В целом аналитик не ожидает замедления роста объема тенговых вкладов по нескольким причинам.

"Первое: нормализация денежно-кредитных условий в 2024 году, согласно ожиданиям абсолютного большинства экспертов, будет иметь глобальный характер, а не локальный. В таком случае ставки по депозитам и другим инструментам инвестирования будут снижаться и в большинстве стран мира. Например, доходность эталонных десятилетних гособлигаций США со своего пикового значения в 5,01% в ноябре 2023 года снизилась к настоящему моменту до 3,79% (-122 б.п.) на ожиданиях начала цикла снижения процентной ставки ФРС уже в следующем месяце", – отметил Досов.

Второй фактор связан с реальными процентными ставками, которые сохраняются значительно высокими. В качестве примера спикер привел ставки по срочным депозитам – 5,1%, по сберегательным – 8,1%.

"То есть сбережения казахстанцев не теряют своей покупательной способности, а, наоборот, растут в реальном выражении. При этом экспертное сообщество прогнозирует, что высокие ставки в реальном выражении могут сохраниться в следующие 12 месяцев – на отметке 4,9%, согласно августовскому опросу АФК", – уточнил он.

Также, по его мнению, благоприятное воздействие на рост депозитной базы окажут высокие темпы роста заработных плат (+10,3%) и денежных доходов (+8,2%) в номинальном выражении.