В Казахстане может измениться стоимость обязательного автострахования

О возможных изменениях рассказал заместитель председателя правления Nomad Insurance Курман Назаргалиев в ходе мероприятия группы в Алматы.

"С 1 января, скорее всего, в силу вступят новые поправочные коэффициенты. В целом установка такая, что они ежегодно будут пересматриваться. Однако в этом году у нас был ряд совещаний по данному вопросу, где были озвучены идеи в отношении (расчета – прим. LS) коэффициентов. Возможно, что-то будет меняться", – рассказал он корреспонденту LS.

Нынешние ставки были утверждены еще в октябре 2023 года. Тогда предварительное снижение стоимости автостраховки зафиксировали в 11 регионах страны.

По словам Назаргалиева, поправочные коэффициенты предлагается утверждать не один раз в год, а в течение года либо диверсифицировать с привязкой к конкретному физлицу.

Напомним, что данные изменения приняли на фоне увеличения разрыва между страховой выплатой и премией. Тогда участниками рынка и поднимался вопрос о необходимости повышать тарифы.

Однако представитель Nomad Insurance отметил, что внедрение поправочных коэффициентов не сильно отразилось на финансовом положении профучастников.

"Динамика выплат влияет на нас гораздо сильнее, чем уровень коэффициентов, поскольку в каких-то одних регионах они снизились, а в других выросли. Но сама убыточность, средний чек, сумма выплат, частота наступления страховых случаев растут быстрее. Наверное, нужны более кардинальные решения, чтобы повлиять на эту ситуацию. Но если допустить резкий скачок стоимости продукта, то это может негативно сказаться на социальной обстановке в стране", – подчеркнул Назаргалиев.

Собеседник LS прокомментировал и идею АРРФР о создании фонда страхования от катастрофических рисков. В нем предлагают аккумулировать взносы населения, которые будут поступать в составе какого-то обязательного налога.

"Важное значение фонда в том, что страховые компании не имеют достаточного капитала для покрытия какого-то масштабного происшествия. Если произойдет стихийное бедствие в каком-нибудь крупном городе, то представляете, какое будет количество пострадавших людей и имущества? То есть ни у одной страховой компании, даже у всех нас вместе взятых, не хватит капитала. Для этого и создаются фонды для привлечения страхового покрытия", – отметил Назаргалиев.

В целом, по его мнению, страхование от катастроф должно иметь обязательную форму. Он объяснил это низкой культурой страхования и осознанности населения.

Ранее LS писал о том, что в настоящее время АРРФР ведет совместную работу с госорганами и международными экспертами по выбору наиболее подходящей для Казахстана модели защиты от катастрофических рисков. Также рассматриваются ее разные варианты.