18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
480.59
536.58
5.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
28.08.2024, 16:50

Яблоки запретили завозить в Казахстан

Новости Казахстана 0 491

Правительство приняло решение до конца года запретить ввоз яблок в Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В правительстве состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК) под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина.

По информации Министерства сельского хозяйства, валовый сбор яблок в этом году прогнозируется на уровне 300 тысяч тонн. Такого объема производства фруктов удалось достичь благодаря мерам государственной поддержки, которые были оказаны в предыдущие годы для разведения садоводства.

"В 2024 году ожидается выход яблоневых садов на полное плодоношение и повышение урожайности на 18 процентов, что обеспечит потребность внутреннего рынка. По итогам обсуждения было принято решение ввести временный запрет на ввоз яблок на территорию Казахстана из третьих стран автомобильным транспортом, за исключением ввоза из стран ЕАЭС, до конца года", - сообщили в правительстве.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?