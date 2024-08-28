Яблоки запретили завозить в Казахстан

Правительство приняло решение до конца года запретить ввоз яблок в Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

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В правительстве состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК) под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина.

По информации Министерства сельского хозяйства, валовый сбор яблок в этом году прогнозируется на уровне 300 тысяч тонн. Такого объема производства фруктов удалось достичь благодаря мерам государственной поддержки, которые были оказаны в предыдущие годы для разведения садоводства.