Саткалиев, Кулибаев и Хасенов. Кто вошел в список 75 самых влиятельных людей в нефтегазовой отрасли Казахстана

Коллаж kursiv.media

Это уже восьмой топ нефтегазовиков Казахстана. Его решили расширить до 75 пунктов в 2024 году, «учитывая огромный вклад нефтегазовой индустрии в экономику страны». Раньше топ ограничивался 50 влиятельными людьми.

Первое место у министра энергетики Алмасадама Саткалиева. Он стал главой Минэнерго в апреле 2023 года. Авторы рейтинга указывают, что он активно участвовал в заседаниях ОПЕК+, работая над сохранением особого статуса казахстанской нефти в условиях глобальных санкций. Под его руководством были подписаны договоры с катарскими инвесторами о вложениях в нефтегазовый сектор Казахстана более $11 млрд.

Вторую строчку занял Асхат Хасенов, который в мае 2024 года получил должность председателя правления «КазМунайГаза». Союз отмечает, что он сыграл ключевую роль в разработке и реализации новых стратегий для повышения эффективности и устойчивости компании при работе в министерстве энергетики. Хасенов также уделил внимание развитию новых технологий и инновационных решений в области нефтесервиса, что способствовало укреплению позиций компании на рынке и улучшению ее конкурентоспособности, добавили авторы рейтинга.

Совладелец холдинговой группы «Алмэкс» и крупнейшего банка Halyk Bank Тимур Кулибаев оказался на третьем месте. В прошлогоднем рейтинге он занимал вторую строчку. Отмечается, что он по-прежнему является бенефициаром нескольких компаний в нефтегазовом бизнесе, где работают более 10 тыс. человек. В прошлом году третье место занимал Магзум Мирзагалиев (23-е в этом году), бывший глава КМГ и председатель ассоциации KAZENERGY. До 2023 года пост главы ассоциации занимал Тимур Кулибаев.

Четвертую строчку сохранил гендиректор полномочного органа в соглашениях о разделе продукции по проектам Кашаган, Карачаганак и Дунга PSA Бекет Избастин. Совместно с Минэнерго компания вносит изменения в условия тендерных процедур для обеспечения максимального вовлечения отечественных производителей в нефтегазовые проекты. К примеру, в августе Казахстан увеличил сумму требований к оператору месторождения Кашаган на $10 млрд, до $160 млрд.

Советник президента Касым-Жомарта Токаева Болат Акчулаков так же, как и в прошлом году, оказался на пятом месте. До прихода Саткалиева он был министром энергетики. За это время он утвердил дорожную карту по развитию казахстанского нефтесервиса. Более того, Акчулаков участвует практически во всех встречах главы государства по нефтегазовым вопросам.

Вице-министр энергетики Алибек Жамауов также сохранил шестую строчку рейтинга. В качестве замглавы Минэнерго он курирует проекты Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, а также активно отстаивает интересы развития казахстанского содержания на Кашаганском и Карачаганакском проектах. На предыдущей должности замглавы по контрактам, реализации и ревизии счетов нефтяных операций PSA Алибек Жамауов курировал все ключевые вопросы по этим проектам.

На седьмом месте оказался другой вице-министр – Ерлан Аккенженов. За год он поднялся на три позиции. Одной из главных задач Аккенженова является оптимизация перечня нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к экспорту из Казахстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Глава QazaqGaz Санжар Жаркешев сохранил свое восьмое место. Он имеет большой международный управленческий опыт в нефтегазовой сфере, с момента назначения провел аудит в национальной компании, а также добился получения статуса приоритетного права по контрактам на газ и газовый конденсат.

Девятую строчку занял еще один вице-министр энергетики – Кудайберген Арымбек. Он был назначен на эту должность в июле 2024 года. В предыдущем рейтинге его не было. Тогда девятое место занимал руководитель «Тенгизшевройл» Кевин Лайон. Сейчас он опустился на 11-ю строчку.

Замглавы КМГ Курмангазы Исказиев замкнул топ-10. За год он поднялся на 21 позицию с 31 места. Авторы рейтинга указывают, что Исказиев имеет колоссальный опыт в нефтегазовой отрасли с 1985 года.

Кроме того, в список вошли руководители почти всех крупных нефтяных компаний Казахстана, госслужащие, а также представители профильных ассоциаций. Среди них гендиректор «КазТрансОйл» Арман Касенов, координатор проекта Silleno Дастан Абдулгафаров, гендиректор КПО Марко Марсили, замглавы КМГ Сериккали Брекешев, директор общественного фонда Energy Monitor Нурлан Жумагулов и другие.

Из 75 человек в рейтинге всего пять женщин – замглавы КМГ Диана Арысова (29-е место), руководитель аппарата Минэнерго Жанар Жарылгасова (34-е место), замглавы «Эмбамунайгаз» Рысты Тасмагамбетова (48-е место), глава «Болашак Атырау групп» Алма Нсанбаева (73-е место) и ректор Атырауского университета нефти и газа им. С. Утебаева Гулзада Шакуликова (75-е место).