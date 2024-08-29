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28.08.2024, 19:59

“Никогда ничего от них не получала“ - интервью с чемпионкой после скандального подарка

Новости Казахстана 0 425

Чемпионка мира по пара-армрестлингу Зарина Примак рассказала о том, как пришла в спорт и какие награды получила за победы в международных турнирах, передает Tengri Sport.

Фото: instagram.com/jarma_audanynyn_akimdigi/
Фото: instagram.com/jarma_audanynyn_akimdigi/

Ранее казахстанцы возмутились тем, что восьмикратной чемпионке мира по пара-армрестлингу в качестве подарка вручили набор бокалов. По словам спортсменки, ее достижения не отмечались в акимате.

"Там был заместитель акима Жарминского района области Абай и директор городского "Молодежного ресурсного центра" города Шар, где я живу. Пришли, поздравили. Вручили эти стопки мне и благодарственное письмо от Дома молодежи за то, что я проводила судейство по армрестлингу перед чемпионатом мира", - рассказала Зарина корреспонденту Tengri Sport.

- За победу в чемпионате мира вообще ничего не вручили?

"Нет, они просто поздравили, и все. Они даже не знают, сколько раз я стала чемпионкой мира. Говорю им: "Восьмикратная, восьмикратная", они даже не слушают", - отметила спортсменка.

- А за предыдущие победы вы получали какие-то подарки?

"Нет, никогда ничего от них не получала. Мы с тренером Толегеном поехали за границу, и нам даже сопровождающую не оплатили. Билеты на самолет купили, но и они сгорели, потому что самолет опоздал. Тренеру пришлось на свои деньги брать. Неизвестно еще, вернут или нет в авиакомпании", - уточнила чемпионка.

- А в целом ваш спорт поддерживают в регионе?

"Они платят стипендию как представителю сборной по армрестлингу. Около 180 тысяч тенге", - сказала Примак.

- А за результаты какие-то вознаграждения?

"Нет, нет, нет. Я хотела на работу устроиться. Вроде приглашали, а потом говорят, что я инвалид, первая группа, не положено. Я говорю: "Так сейчас инвалиды же первая-вторая группа работают". "Да, но вам не положено", - отвечают. Я спорить не стала. Так что у меня только одна стипендия", - рассказала Зарина.

- Как и зачем вы пришли в армрестлинг?

"В 36 лет мой первый тренер Ерсаин Чокпаров пригласил меня участвовать в соревнованиях. Мне не хотелось, но он уговорил: "Попробуй, может, на чемпионате Казахстана проиграешь. И все, выиграла область, Казахстан, потом Азию. Потом на мир вышла, и там тоже как-то легко все.

Видите, я же инвалид первой группы. В детстве, в три года, попала под поезд и лишилась ног по пояс. С трех лет передвигаюсь на руках постоянно. И дома, и там. Мне кажется, тут все навыки меня спасают. Там соперники сильные, не просто так на мир приезжают.

Сейчас мне 44 года, и каждый год я ездила на чемпионат мира. У меня один раз только серебро было, а остальное - золото. Я сейчас серебро не считаю. Если у нас здесь и золото не очень учитывается, то о серебре и говорить нечего", - закончила чемпионка мира.

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