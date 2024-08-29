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29.08.2024, 07:47

Что предлагают Казахстану зарубежные строители АЭС

Новости Казахстана 0 355

Корреспондент Tengrinews.kz поговорила с представителями компаний, которые могут стать потенциальными вендорами по строительству АЭС в Казахстане.

Фото:depositphotos.com / Ludya
Фото:depositphotos.com / Ludya

Напомним, в шорт-лист были включены предложения четырех возможных поставщиков:

  • Китайская компания CNNC с реактором HPR1000;
  • Корейская KHNP с реакторами APR1000 и APR1400;
  • Российский Росатом с ВВЭР-1200;
  • Французская EDF с технологией EPR1200.

На выставке в Астане все эти компании представили свои разработки в области ядерных технологий.

"Компания из Кореи представила цикл реализации проекта. На стенде "Росатома" особое внимание уделили системе безопасности, представив уникальные технологии, которые позволяют строить станции в сейсмически активных зонах с интенсивностью до 9 баллов. Отдельно были представлены активные и пассивные системы безопасности. На стенде китайской корпорации были продемонстрированы масштабные объемы строительства. Нас, конечно, помимо прочего, интересовали вопросы, связанные с безопасностью, эффективностью и минимизацией воздействия на окружающую среду. Хорошая дискуссия состоялась на стенде Électricité de France", - рассказал журналистам министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Вице-президент Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) Чао Ган заявил, что вопрос безопасности является для них ключевым. Компания учла опыт Фукусимы и изучила все возможные сценарии.

"Наше ключевое отличие в том, что мы не предлагаем только одно решение — мы предлагаем целый спектр услуг, так как не ограничиваемся только сотрудничеством в сфере ядерной энергетики. У нас также есть интегрированные решения по топливным сборкам, проектированию и работе с ядерными отходами. То есть наш спектр услуг довольно широк. Водо-водяные реакторы - это реакторы третьего поколения, и их технологические требования везде одинаковы. Мы тоже обеспечиваем защиту; более того, каркас установки имеет двойную защитную оболочку. Безопасность, в принципе, - ключевой вопрос и не вызывает сомнений, поскольку были изучены вопросы Фукусимы, и все сценарии учтены. Кроме того, для реакторов третьего поколения также предусмотрены такие меры безопасности, как мобильные дизельные генераторы. Все реакторы соответствуют требованиям безопасности", - заявил он корреспонденту Tengrinews.kz.

Фото @Tengrinews.kz

Представители французской компании EDF заявили о своем особом внимании к развитию сотрудничества с казахстанской стороной.

"Во Франции 75 процентов энергии производится за счет ядерной энергетики, но, несмотря на это, среди населения есть сомнения по поводу данной отрасли, и это естественное явление. У населения Казахстана могут возникнуть аналогичные вопросы. Наша основная цель - обеспечение безопасности в области ядерной энергетики. Ядерная энергетика не производит отходов, поэтому она признана Европейским союзом в качестве зеленой энергетики", - заявил глава подразделения EDF по развитию бизнеса в Азии Пьер-Поль Отениссанс.

Фото @Tengrinews.kz

Корейская корпорация водных ресурсов и ядерной энергии (KHNP) также показала в Астане свои разработки.

"Модели реакторов, которые представляет KHNP, получили сертификаты по американским и европейским стандартам. Компания имеет опыт успешной реализации проектов при строительстве энергоблоков в проекта АЭС Барака в Объединенных Арабских Эмиратах", - рассказали корреспонденту Tengrinews.kz представители корейской стороны.

Фото @Tengrinews.kz

Фото @Tengrinews.kz

Корпорация "Росатом" предложила комплекс услуг для успешной работы АЭС.

"Основной подход реакторов в том, что мы используем конфигурацию активных и пассивных средств. Помимо того, что мы зарезервировали четыре канала систем безопасности, мы исходим из того, что они тоже могут отказывать. И чтобы совсем избежать отказов, нужно применять средства, которые включает в себя наш проект. Мы насосами можем подавать воду при аварии в реактор. Также предусмотрены гидроемкости, работа которых может быть обеспечена до 72 часов", - пояснили в корпорации, презентуя проект.

Фото @Tengrinews.kz

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