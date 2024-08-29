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29.08.2024, 08:02

Навязчивую “любовь“ хотят запретить в Казахстане

Новости Казахстана 0 455

В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) может появиться новая статья - преследование. Также казахстанцев, возможно, будут наказывать за приставания на рабочем месте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи ИИ
Изображение сгенерировано при помощи ИИ

Как сообщил Tengrinews.kz депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов, в КоАП могут внести более 100 поправок. Одной из них станет новая статья - 115-1, подразумевающая наказание за сталкинг (преследование).

Также в кодексе планируется дать четкое пояснение, что будет считаться сталкингом.

"Сталкинг - это настойчивое преследование лица, состоящее из совокупности действий, выражающихся в попытках установления нежелательных прямых или косвенных контактов, физической близости, выслеживании лица, злоупотреблении использования личных данных".

Сюда же будут отнесены иные действия, совершенные любыми способами и средствами, не сопряженные с насилием или угрозой его применения, если эти действия вызывают у человека оправданное обстоятельствами чувство опасности за свою жизнь, здоровье, а также за жизнь и здоровье близких и наносят существенный ущерб обычному образу жизни.

Кроме этого, в Мажилис поступили поправки, инициированные правительством, касающиеся наказания за харассмент (приставание) на рабочем месте.

"Эти поправки еще не приняты к рассмотрению депутатами, поэтому однозначно говорить, будут они в итоге приняты или нет, рано. У нас практически всегда внесенные правительством законопроекты дорабатываются, так что предстоит все это обсудить", - пояснил Аймагамбетов.

Если поправки все же примут, в Казахстане законодательно закрепят понятие "сексуальные домогательства на рабочем месте". Также будут предусмотрены процедуры подачи и рассмотрения жалоб, средства правовой защиты и санкции.

Трудовой кодекс дополнят следующими нормами:

  • новым понятием "сексуальные домогательства";
  • отдельной статьей, устанавливающей запрет на какие-либо формы сексуального домогательства;
  • правом обращения работника в суд или иные инстанции в порядке, установленном законом;
  • нормами, обеспечивающими право работника на защиту от сексуальных домогательств в сфере труда, конфиденциальность при подаче жалоб и заявлений, а также отказ от выполнения работы в случае угрозы сексуальных домогательств;
  • нормами, предусматривающими обязанность работодателя по установлению порядка расследования случаев сексуального домогательства, а также право работодателя расторгнуть трудовой договор с работником, совершившим данное правонарушение, на основании акта внутреннего расследования.

Харассмент (от английского harassment - приставание) - поведение человека, причиняющее неудобство или даже вред другому человеку, нарушающее неприкосновенность его частной жизни. Харасcмент при трудовых отношениях - это форма нежелательного поведения на рабочем месте, которая создает угрожающую, оскорбительную или враждебную обстановку для работника. Это может включать в себя разные формы дискриминации, запугивания, оскорблений, сексуального домогательства или другие виды неприемлемого общения.

Напомним: в прошлом году в Генеральной прокуратуре предложили ввести административную ответственность за сталкинг в Казахстане. Тогда также предлагали внести соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

В декабре 2023 года Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ о плане действий в области прав человека и верховенства закона.

Одним из пунктов в плане значится "совершенствование законодательства в области трудовых отношений, включающее определение понятия "сексуальные домогательства на рабочем месте".

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