Казахстанские врачи обеспокоены рождением детей-гигантов

Трое детей-гигантов родились в карагандинском родильном доме за два дня, каждый из них весом почти пять с половиной килограммов. Медицинских работников при этом стала тревожить статистика рождения столь крупных малышей, рассказывает Tengri Life со ссылкой на телеканал КТК .

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Все три новорожденные – девочки - появились на свет с помощью кесарева сечения. Узнав их вес за месяц до рождения, врачи запланировали оперировать рожениц.

Сейчас малышки и их мамы чувствуют себя хорошо, они пока остаются под наблюдением докторов.

Всего с начала года в Караганде родилось 59 крупных детей – весом от четырех до пяти килограммов, еще 10 малышей – настоящие гиганты: почти пять с половиной килограммов.

Такие цифры совсем не радуют врачей, ведь это угрожает как роженицам, так и самим младенцам. Врачи просят женщин ответственнее подходить к беременности, в первую очередь, проверять уровень сахара в организме. Кроме того, рекомендуют отказаться от вредной еды и больше ходить пешком.

По словам руководителя перинатального центра № 2 Жаркын Нуркеевой, в последнее время тенденция крупного плода немного изменилась. Рост вызван переменами в питании будущих мам.

"Фастфуд, кондитерские изделия, малоподвижный образ жизни, к сожалению, иногда ведут к возникновению крупного плода. Обычно при естественных родах мы боимся травматизма мамы и травматизма самого ребенка. Всего этого мы избегаем путем плановой операции", - пояснила она.

Ранее мы писали о том, что младенец-гигант появился на свет 8 марта в Актау, его вес при рождении составил 5 килограммов 380 граммов.

Новость о малыше-гиганте весом 5 килограммов 600 граммов пришла из Кызылорды в ноябре 2023 года.

О самом большом ребенке, родившемся в Алматы весом 6 килограммов 300 граммов, сообщалось в сентябре прошлого года.

Два малыша-гиганта родились в августе 2023 года в Рудном: мальчик весом 5 килограммов 640 граммов и девочка весом 5 килограммов 300 граммов.

Кроме того, младенец весом 5 килограммов 270 граммов родился в перинатальном центре № 2 в Пришахтинске, ребенок весом 6 килограммов появился на свет в многопрофильной больнице в Уральске. Об этих случаях сообщалось в июле прошлого года.