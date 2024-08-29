Минздрав определился с правилами использования пенсионных денег на лечение зубов

Согласно документу, при оказании подобных услуг ответственное лицо медорганизации выдает заявителю или его законному представителю заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК) до и после лечения в электронном и/или бумажном виде.

Также он вносит их в медицинскую информационную систему по форме 026/у в течение двух рабочих дней с даты проведения заседания ВКК для предоставления этих данных уполномоченному оператору (Отбасы банку).

Таким образом, в министерстве предлагают производить оплату единовременных пенсионных выплат после того, как пациент или стоматологическая клиника направят заключение ВКК до и после получения лечения и договор в электронной форме уполномоченному оператору.

Деньги будут отправлены в течение пяти рабочих дней с даты получения документов от получателя.

Напомним, что в июле ведомство хотело приостановить выплаты из ЕНПФ на лечение зубов. Такое решение было обусловлено подозрительными схемами, в которых соответствующие клиники помогали казахстанцам обналичивать пенсионные накопления.

Позже вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев сообщил о подготовке нового механизма по использованию средств из ЕНПФ на стоматологические услуги, который должен обеспечить их прозрачность.