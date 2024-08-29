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29.08.2024, 12:37

Где была добыта первая казахская нефть, рассказал Токаев

Новости Казахстана 0 329

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественном собрании, посвященном 125-летию нефтегазовой отрасли Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz

Президент поздравил работников отрасли с этой знаменательной датой.

– Как известно, первая казахская нефть была добыта в Атырауской области на стыке веков. Начиная с того времени и по сегодняшний день углеводороды играют огромную роль в экономике страны. Не зря нефть называют черным золотом. Развитие цивилизации и ее технические достижения неразрывно связаны с освоением энергетических ресурсов. Именно они служат движущей силой научно-технического прогресса. Несомненно, нефтедобыча в нашей стране также внесла свою лепту в этот важный процесс, – сказал Глава государства.

Как подчеркнул Президент, нефтяная промышленность Казахстана имеет свою богатую историю и традиции. В ее становление и развитие огромный вклад внесли известные отечественные ученые и нефтяники.

– Благодаря труду таких выдающихся специалистов, как Сафи Утебаев, Жолдаскали Досмухамбетов, Булекбай Сагингалиев, были разведаны и открыты месторождения, которые обеспечивают благополучие нашей страны. Безусловно, их вклад в развитие отечественной нефтегазовой сферы всегда будет служить примером для молодежи. Отрадно, что почетное дело ветеранов достойно продолжает и подрастающее поколение. Сложились уже целые трудовые династии, а добыча черного золота стала приоритетной отраслью в нескольких регионах нашей страны, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, нефть и газ являются стратегическими ресурсами, основой национальной экономики

– Это стало возможным благодаря упорному и самоотверженному труду нефтяников. Сегодня в этой сфере работают около 250 тысяч человек. Сама отрасль идет в ногу со временем. В производство внедряются инновационные технологии, утверждены новые стандарты экологической безопасности. Помимо добычи сырья в Казахстане налажена и его переработка. У нас производится большая часть видов топлива и нефтепродуктов. Несомненно, огромная заслуга в этом принадлежит национальной компании "КазМунайГаз". Казахстан вошел в число стран, играющих ключевую роль на мировом нефтяном рынке. У нас появились и всемирно известные бренды. Укрепилась энергетическая безопасность страны, – отметил он.

 

Президент отдельно остановился на вкладе, который вносят в развитие отрасли такие ведущие мировые нефтегазовые корпорации, как Chevron, ExxonMobil, CNPC, Eni, Shell, ЛУКОЙЛ, Total и Sinopec.

– Разработка Тенгиза, Кашагана, Карачаганака, реализация проекта КТК – яркие примеры взаимовыгодного сотрудничества государства и инвесторов. Благодаря открытой и выверенной политике в этой сфере Казахстан плотно интегрирован в глобальную экономику, привлекает большой объем инвестиций, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Главы государства, в энергетической сфере происходят кардинальные изменения, усиливается значимость логистической отрасли и экологии

Далее в выступлении были обозначены задачи, которые предстоит решить в этом секторе в будущем.

– Нефтегазовая отрасль в мире находится на переднем крае научно-технологического прогресса. Чтобы обеспечить устойчивый рост объемов добычи, надо активно внедрять передовые технологии в геологоразведку и освоение месторождений. В условиях беспрецедентной международной турбулентности приоритетная задача – дальнейшая диверсификация экспортных маршрутов. Огромное значение имеет развитие нефтеперерабатывающего сектора. Нужно обеспечить стабильное производство нефтепродуктов, соответствующих современным экологическим стандартам. Весьма перспективная отрасль – нефтегазохимия, – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил о недавнем запуске полипропиленового завода в Атырау и подчеркнул важность своевременной реализации других намеченных проектов в этой сфере.

– Мы должны расширять свои возможности по производству продукции высокого передела. Нефтегаз – огромная отрасль, которая должна выступать одним из двигателей развития среднего бизнеса в стране. Государство предпринимает комплексные шаги для достижения этой цели. Необходимо, чтобы крупные предприятия сектора последовательно повышали уровень локализации, в приоритетном порядке использовали для своих нужд продукцию казахстанских предпринимателей. Принципиальным является дальнейшее усиление социальной ответственности и расширение вклада в развитие социально значимой инфраструктуры. Особое внимание следует уделить подготовке квалифицированных кадров, – подытожил свое выступление Глава государства.

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