Депутата Мажилиса лишили мандата и исключили из партии

Центральная избирательная комиссия по представлению демпартии "Ак жол" лишила мандата депутата Мажилиса Аскара Садыкова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Информация об этом появилась на сайте Центрзибиркома.
"В связи с принятием постановления национального совета общественного объединения "Демократическая партия Казахстана "Ақ жол" №1 от 1 июля 2024 года признать утрату Садыковым Аскаром Аманбаевичем полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан", - говорится в опубликованном сообщении.
Тем временем лидер партии Азат Перуашев в своем Telegram-канале сообщил, что основанием для данного решения стало "совершение А. Садыковым действий, недопустимых для статуса депутата".
"Данный факт был самостоятельно выявлен партийными органами и рассмотрен на пленуме ДПК, который исключил А. Садыкова из партии, что и влечет лишение депутатского мандата", - написал Перуашев.
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