Депутата Мажилиса лишили мандата и исключили из партии

Аскар Садыков. Фото: parlam.kz

Информация об этом появилась на сайте Центрзибиркома.

"В связи с принятием постановления национального совета общественного объединения "Демократическая партия Казахстана "Ақ жол" №1 от 1 июля 2024 года признать утрату Садыковым Аскаром Аманбаевичем полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан", - говорится в опубликованном сообщении.

Тем временем лидер партии Азат Перуашев в своем Telegram-канале сообщил, что основанием для данного решения стало "совершение А. Садыковым действий, недопустимых для статуса депутата".