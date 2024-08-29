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29.08.2024, 13:28

Людей из команды Кожамжарова осудили на длительные сроки за заказное убийство

Новости Казахстана 0 857

Астана. 29 августа КазТАГ – Людей из команды экс-сенатора Кайрата Кожамжарова осудили на длительные сроки по делу о заказном убийстве таможенника Медета Жамашева, сообщает Elmedia.

Фото: Агент финпола Талгат Махатов с Маратом Асиповым, фото Ratel.kz
Фото: Агент финпола Талгат Махатов с Маратом Асиповым, фото Ratel.kz

«Сегодня с утра судья СМУС Алматы Бакирбаев огласил приговор по делу о заказном убийстве таможенника Медета Жамашева. Талгату Махатову было определено наказание в виде 20 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Четверым другим подсудимым, являющимися исполнителями преступления, от 13 до 14 лет (прокурор просил на год больше)», - говорится в сообщении. 

Кроме того отмечается, что суд постановил выплатить по Т2 млн морального ущерба. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, 11 декабря 2023 года КазТАГ сообщал о задержании экс-подчиненного Кайрата Кожамжарова – бывшего сотрудника финпола Улана Мадиева, которого обвиняют в пытках. Редакция тогда уточнила, что громкое «Хоргосское дело» получило продолжение. В информации о пытках, которые вменяют бывшим подчиненным экс-сенатора, в числе прочего упоминаются изнасилования девушек, которые стали подозреваемыми по «Хоргосскому делу». В материалах фигурируют имена Мадиева, бывшего высокопоставленного сотрудника финпола Талгата Татубаева (один из ближайших «протеже» экс-сенатора Кожамжарова) и экс-главы департамента финпола по Алматинской области Сергя Потанина, которых Кожамжаров продвигал по карьерной лестнице. Примечательно, что, если Мадиев, Татубаев и бывший начальник департамента АБЭКП по Алматы Максат Дуйсенов просто названы выгодополучателями контрабанды на «Хоргосе», то сам Кожамжаров называется главным выгодополучателем указанных криминальных схем.

15 декабря 2023 года возобновление расследования по громкому «Хоргосскому делу» подтвердилось официально, а уже 9 января 2024 года КазТАГ со ссылкой на источник сообщил о задержании еще одного экс-подчиненного Кожамжарова – бывшего сотрудника алматинского городского департамента финпола Кенжебая Жумабекова – данное задержание тоже подтвердилось позднее официально. Он считается близким другом Махатова, который упоминается в материале газеты «Время» про Аманбека.

Незадолго до публикации материала о задержании Мадиева КазТАГ приводил информацию о том, что экс-прокурор Наурызбайского района Алматы Виктор Тихонов, осужденный по сфабрикованному делу и оправданный Верховным судом, указал на вероятную косвенную причастность подчиненных Кожамжарова к громкому убийству ключевого свидетеля по «Хоргосскому делу». 11 января 2024 года КазТАГ сообщал, что раскрыты детали касательно данного убийства.

1 марта КазТАГ сообщал, что экс-подчиненные Кожамжарова дали признательные показания по «Хоргосскому делу».

9 апреля стало известно, что исполняющий обязанности (ИО) заместителя начальника департамента полиции (ДП) Нурлан Аманбек был пособником сотрудников комитета национальной безопасности (КНБ) и оказался связан с уже небезызвестным Махатовым. Незадолго до этого – 29 марта КазТАГ сообщал, что в отношении Аманбека было возбуждено уголовное дело.

18 марта КазТАГ сообщил, что свидетель по уголовному делу о заказном убийстве таможенника Медета Жамашева – Талгат Карабаев – назвал суммы взяток, которые передавались руководству агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (АБЭКП, финпол) в период, когда совершались преступления в рамках громкого «Хоргосского дела».

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