Житель Астаны сдал свою машину на СТО и обнаружил ее в неожиданном месте

Житель Астаны обратился в полицию с заявлением об угоне машины. Выяснилось, что мужчина отвез свой Ford T22 на СТО, однако спустя две недели не нашел его в автосервисе, передает Tengri Auto.
Полицейские установили, что сотрудник СТО, вместо того чтобы отремонтировать авто, сдал его в пункт приема металлолома.
"При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции района Алматы был задержан 26-летний житель города, который путем свободного доступа тайно похитил автомашину, тем самым причинив потерпевшему материальный ущерб. Задержанный дал признательные показания. По данному преступлению было возбуждено уголовное дело", - сообщили в полиции Астаны.
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