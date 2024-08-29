Стоит ли казахстанцам ожидать девальвации, рассказал глава Нацбанка

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 29 августа 2024 года рассказал, насколько возможно обесценивание национальной валюты, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

Тимура Сулейменова рассмешил вопрос про возможность девальвации тенге. Как говорят некоторые эксперты, курс может достичь уровня 900 тенге за доллар.

"Я извиняюсь, может быть, что даже немножко к этому так отношусь. Но, во-первых, термин "административная девальвация" мне не совсем знаком. Но я понимаю, откуда ветер дует: что по какому-то административному решению в одночасье курс был вот такой, потом кто-то написал, и курс сделали такой, такого не будет", – сказал глава НБК.

По его словам, девальвации 2014-2015 годов делались в режиме фиксированного курса тенге, когда курс с 2009 по 2014 годы держался на уровне 150 тенге.

"Он не зависел от того, сколько мы продали, сколько мы купили, какой был экспорт, какой был импорт, какой платежный баланс у нас складывался – всю вот эту разницу, вот эту дельту компенсировал Национальный банк: он либо покупал, либо продавал, тратя при этом свои золотовалютные резервы. Это был режим фиксированного валютного курса. В 2015 году мы от него ушли. И мы сказали: "Курс будет плавать сам по себе: какой спрос, какое предложение, такой курс и будет"... Административная девальвация при режиме плавающего курса просто невозможна... У нас есть модели, по своим цифрам мы всегда готовы рассказать и показать", – заверил Тимур Сулейменов.