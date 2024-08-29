Владельцам газозаправок выдвинули еще одно требование

Владельцам газозаправок в Казахстане необходимо заменить приборы учета газа, которые не поддерживают дистанционную передачу данных, до 1 января 2025 года. Соответствующий законопроект разместили на сайте " Открытые НПА ", передает Tengri Auto .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Согласно новому законопроекту, бытовые потребители могут продолжать использовать свои приборы учета до конца их срока эксплуатации, если они были установлены до указанной даты. Однако юридические лица обязаны перейти на современные устройства, которые обеспечивают дистанционную передачу данных.

Кроме того, владельцы автогазозаправочных станций должны привести свои объекты в соответствие с новыми требованиями до 1 июля 2026 года. Это касается как модульных, так и стационарных станций с наземным размещением емкостей для хранения сжиженного нефтяного газа.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что норма предусматривает изменение конструкции автогазозаправочных станций. При этом не у всех владельцев будет возможность как физически, так и финансово привести свои АГЗС в соответствие с новыми требованиями, предусмотренными в настоящем проекте закона. Поэтому предлагается предусмотреть определенные сроки для распространения действия норм проекта закона.

Также законопроект предусматривает введение запрета на передачу в аренду третьим лицам технологически взаимосвязанных объектов, предназначенных для хранения, слива и налива сжиженного нефтяного газа. Это поможет исключить перепродажу социально важного продукта.