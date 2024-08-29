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29.08.2024, 16:14

“Можно не работать“. Кому из казахстанцев положены онлайн-выплаты

Новости Казахстана 0 387

Казахстанцы могут оформить выплату по потере работы в онлайн-режиме. Об этом рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

На брифинге СЦК вице-министра спросили, правда ли, что казахстанцы могут получать выплаты по безработице и не трудоустраиваться официально.

"В социальных сетях стали популярными видеоролики об оформлении онлайн социальной выплаты по безработице. Люди думают, что, не работая, получат больше, чем при официальном трудоустройстве. Можете прояснить ситуацию?" - прозвучал вопрос.

Вице-министр пояснил, что выплату по потере работы можно получить онлайн через сайт Enbek.kz. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте в качестве безработного. При этом необходимо быть участником системы социального страхования.

"То есть работодатель должен за вас вносить социальные отчисления. Сама выплата назначается в размере 45 процентов от среднемесячного дохода за последние 24 месяца. На срок от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия. За 7 месяцев текущего года выплату получили порядка 200 тысяч человек. Средний размер выплаты - 78 тысяч тенге", - рассказал Олжас Анафин.

На вопрос, кому положены высокие выплаты по потере работы, Анафин заявил: "У кого высокий доход за 24 месяца, тем и будет выплачено 45 процентов от их дохода".

Количество официально зарегистрированных безработных в Казахстане на сегодняшний день составляет 451 тысяча человек. В аналогичном квартале прошлого года было 452 тысячи безработных.

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