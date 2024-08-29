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29.08.2024, 16:33

Гульмире Сатыбалды вынесли приговор

Новости Казахстана 0 492

Судья принял решение по резонансному делу Гульмиры Сатыбалды, передает Tengrinews.kz.

Кадр из видео Khabar
Кадр из видео Khabar

В Алматы завершился процесс по делу о вымогательстве, лишении человека свободы и самоуправстве, в которых обвиняли Гульмиру Сатыбалды и ее бывшего водителя Мади Батыршаева.

Судья специализированного суда по уголовным делам Алматы Мартпек Какимжанов вынес приговор.

Ей окончательно назначено 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества в учреждении средней безопасности.

"Суд приговорил признать Сатыбалды Гульмиру Кауаскызы виновной в совершении уголовных правонарушений по статье 126, часть 3, пункт 3 "Незаконное лишение свободы" и назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Признать виновной по статье 194, часть 4, пункт 2, в виде лишения свободы на 8 лет. По статье "Вымогательство" и части 4 статьи 389 УК РК "Самоуправство" в виде лишения свободы на 5 лет.

На основании статьи 58, части 3, Уголовного кодекса путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Сатыбалды наказание в виде 11 лет лишения свободы.

В соответствии с частью 6 статьи 58 Уголовного кодекса по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества в учреждении средней безопасности", - зачитал приговор судья Мартпек Какимжанов.

Второго подсудимого Мади Батыршаева суд также признал виновным по статье 126, часть 3, пункт 3 "Незаконное лишение свободы" и назначил окончательное наказание в виде 9 лет лишения свободы.

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