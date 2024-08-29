Гульмире Сатыбалды вынесли приговор

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В Алматы завершился процесс по делу о вымогательстве, лишении человека свободы и самоуправстве, в которых обвиняли Гульмиру Сатыбалды и ее бывшего водителя Мади Батыршаева.

Судья специализированного суда по уголовным делам Алматы Мартпек Какимжанов вынес приговор.

Ей окончательно назначено 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества в учреждении средней безопасности.

"Суд приговорил признать Сатыбалды Гульмиру Кауаскызы виновной в совершении уголовных правонарушений по статье 126, часть 3, пункт 3 "Незаконное лишение свободы" и назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы. Признать виновной по статье 194, часть 4, пункт 2, в виде лишения свободы на 8 лет. По статье "Вымогательство" и части 4 статьи 389 УК РК "Самоуправство" в виде лишения свободы на 5 лет. На основании статьи 58, части 3, Уголовного кодекса путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Сатыбалды наказание в виде 11 лет лишения свободы. В соответствии с частью 6 статьи 58 Уголовного кодекса по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества в учреждении средней безопасности", - зачитал приговор судья Мартпек Какимжанов.

Второго подсудимого Мади Батыршаева суд также признал виновным по статье 126, часть 3, пункт 3 "Незаконное лишение свободы" и назначил окончательное наказание в виде 9 лет лишения свободы.