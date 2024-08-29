Mersedes столкнулся с танком в Жамбылской области

В среду, 28 августа, в Жамбылской области столкнулись автомобиль Mersedes и танк Т-72. Водитель легковушки получил ранение, передает Tengrinews.kz .

Кадр из видео, распространяемого в соцсетях

Об обстоятельствах аварии рассказали в Министерстве обороны Казахстана.

"При передвижении боевой техники на территории учебного полигона "Мәтібұлақ" гвардейского гарнизона автомобиль марки Mersedes, нарушая правила дорожного движения, совершил столкновение с танком Т-72. Местность передвижения военной техники оборудована знаком "Уступи дорогу танку". По факту происшествия ведется служебное расследование", - прокомментировали в Минобороны.

В ведомстве отметили, что водитель легковушки получил легкие травмы, но отказался от госпитализации.