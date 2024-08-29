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29.08.2024, 18:15

На жалобы казахстанцев о "нарисованной" зарплате в 400 тысяч тенге ответил глава Нацбанка

Новости Казахстана 0 425

Председатель Национального банка (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 29 августа 2024 года рассказал, можно ли считать реальной статданные о зарплате в 400 тысяч тенге в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сулейменов заявил, что 400 тыс. тенге – это средняя заработная плата.
"Она считается как средняя по стране. Есть кто получает много, а есть те, кто не так много, и когда ты усредняешь – получается такой средний показатель. Но это не какое-то изобретение казахстанской статистики, средняя зарплата и в Америке, и в Китае, и в России, везде так считается", – добавил глава Нацбанка.

Задача государства, добавил он, – не только показывать статистический рост доходов, но и обеспечивать, чтобы национальные богатства перераспределялись в отношении людей.

"Я не считаю, что они рисуют, они собирают статданные не сами, им сдают отчетность работодатели – статистик не может взять и нарисовать что угодно: ему предприятие дало, что у него такие зарплаты, он берет, анализирует, вбивает в общую базу и приходит к этой цифре", – резюмировал Тимур Сулейменов.
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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Кто-то ест мясо, а кто-то капусту, а в общей массе мы едим голубцы.
29.08.2024, 15:35
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