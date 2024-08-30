Катарской компании разрешили купить банк в Казахстане

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) сообщило о получении катарского Lesha Bank согласия на приобретение статуса банковского холдинга и разрешения на приобретение Bereke Bank, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу агентстве.

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Руководство АРРФР приняло два решения:

Lesha Bank LLC (Public) получил разрешение на приобретение статуса банковского холдинга для АО Bereke Bank;

катарскому банку разрешено купить дочернюю организацию АО Bereke Bank.

Регулятор отмечает, что по закону, никто не может владеть более чем 10 процентами голосующих акций банка или оказывать на него влияние без предварительного согласия уполномоченного органа, если это не предусмотрено исключениями.

"Lesha Bank является банком, осуществляющим деятельность в соответствии с нормами шариата и имеет лицензию (разрешение) Qatar Financial Center Regulatory Authority от 30 июня 2010 года на проведение банковских операций, в том числе прием депозитов, заемные операции, операции с инвестициями, управление фондом коллективных инвестиций", - говорится в сообщении.

По данным агентства, на 1 июля 2024 года активы Lesha Bank составляют 2,05 миллиарда долларов, собственный капитал - 0,4 миллиарда долларов, коэффициент достаточности капитала - 16,9 процента. По итогам 2023 года банком получена чистая прибыль в размере 26,5 миллиона долларов, и за 6 месяцев 2024 года - 15,5 миллиона долларов.

На 1 августа 2024 года активы Bereke Bank составляют 2 триллиона 248 миллиардов тенге, собственный капитал - 173 миллиарда тенге.

Ранее сообщалось о том, что национальный управляющий холдинг "Байтерек" ведет переговоры о продаже казахстанского Bereke Bank иностранному инвестору. В феврале стало известно, что катарский Lesha Bank планирует приобрести акции банка, принадлежащего казахстанскому госхолдингу "Байтерек".

В мае 2024 года стало известно договор купли-продажи между Lesha Bank и холдингом "Байтерек" был заключен еще 31 марта 2024 года. Сумма сделки - 65 миллиардов казахстанских тенге, что эквивалентно 532 382 681 катарскому риалу по обменному курсу того времени.

Также ранее стало известно, что инвестор из Катара проводит оценку Bereke Bank для дальнейшего выкупа.

Год назад в качестве потенциальных инвесторов Bereke Bank назывались бизнесмены из Катара и Грузии. Также интерес проявлял Европейский банк реконструкции и развития.