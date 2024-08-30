Авто с ГБО без наклейки на стекле и отметки в техпаспорте могут запретить заправлять на АГЗС

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Поправки в закон о газоснабжении подготовило Минэнерго РК. Проектом документа предлагается установить запрет на «заправку транспортных средств сжиженным нефтяным газом без соответствующих опознавательных знаков, а также не зарегистрированных соответствующим образом в органах внутренних дел».

Помимо этого, планируется ограничить:

заправку сжиженным нефтяным газом транспортных средств не на автогазозаправочных станциях;

заправку бытовых баллонов и транспортных средств сжиженным нефтяным газом с автогазовозов;

розничную реализацию сжиженного нефтяного газа через автогазозаправочные станции модульного типа и стационарного типа с наземным размещением ёмкостей для хранения сжиженного нефтяного газа в населённых пунктах с численностью населения свыше десяти тысяч человек.

Последний пункт стоит отметить отдельно. В данное время размещение АГЗС в городах и посёлках регламентируется строительными и санитарными нормами. В них оговаривается только удалённость заправочных станций от жилых объектов, а также устанавливается ряд иных требований к безопасности. В результате в западных регионах страны модульные АГЗС можно встретить едва ли не на каждом углу. Но теперь Минэнерго предлагает подобные заправки вообще убрать из крупных населённых пунктов.