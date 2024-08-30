Охранник скончался после конфликта с блогерами в Атырау – соцсети

По ее словам, мужчину оскорбили посетители, которые называют себя блогерами, в результате чего охраннику из-за ухудшения самочувствия вызвали скорую помощь, а через несколько недель он скончался.

«Посетители-блогеры пытались войти в госорган, но охранник не впустил их дальше турникета. Блогеры заявили, что увидели в здании ряд нарушений в сфере пожарной безопасности, а также предъявили, что с наружной стороны учреждения не висит флаг страны. Посетители возмутились, что охранник был в сланцах и отреагировали словами: «Ты бомж, ты кто такой, сен еркек емес, надень юбку», — говорится в публикации.

Далее журналист рассказала, что охраннику было 56 лет, у него остались двое сыновей и дочь. Теперь уже вдова мужчины сообщила, что она намерена привлечь к уголовной ответственности двоих лиц, оскорблявших ее мужа, который находился при исполнении служебных обязанностей.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что местным управлением полиции по данному факту проводится проверка.