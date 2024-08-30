«За то, что набил кому-то морду?»: ученый недоумевает, за что спортсменам дарят такие подарки

Скриншот из видео Youtube/ОЙ-ЛАЙЫҚ

В подкасте «Ой-лайық» он обратился к тем, кто ставит спорт выше образования.

«Вчера один чемпион побил кому-то морду, и за это ему подарили и машину, сто лошадей и даже верблюда. И продолжают дарить. Но если подумать, такие же успехи достигают и наши дети. Они каждый год привозят медали с олимпиад по математике. Почему им не дарят хотя бы велосипед? Меценаты могли бы помочь. Выходит спортсмен, и его начинают одаривать подарками, начиная с правительства, а потом выясняется, что он употреблял допинг. В свое время почти всех тяжелоатлетов поймали на допинге, но ни один из них не вернул полученные подарки», - сказал ученый.

Напомним, что за получение золотой медали Елдосу Сметову из государства будет присуждено 250 тысяч долларов. Это более 117 млн тенге.

Стало известно, что табун лошадей подарит олимпийскому чемпиону предприниматель из Актобе.

Триумфатора Олимпиады-2024 в Париже торжественно и шумно встретили в Алматы. А дорогу перед домом Сметова срочно заасфальтировали.

Ключи от пятикомнатного пентхауса и последней модели Lexus вручили чемпиону. Танец олимпийского чемпиона Елдоса Сметова с тренером обсуждали в Сети.

Также Абиба Абужакынова, участвовавшая в Олимпийских играх в Париже по дзюдо и занявшая пятое место, в третий раз получила в подарок автомобиль. Автомобиль подарили серебряному призеру Олимпиады Нариману Курбанову.

Дом в Жетысу подарили матери серебряного призера Олимпиады.