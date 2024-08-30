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30.08.2024, 07:12

День Конституции отмечают сегодня в Казахстане

Новости Казахстана 0 255

Сегодня, 30 августа, в Казахстане отмечается День Конституции – она была принята в этот день на республиканском референдуме в 1995 году, передает корреспондент NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков
Конституция Казахстана была принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года. В этом году Основному закону республики исполнилось 28 лет.

30 августа в Казахстане, к слову, является официальным выходным.

Согласно статье 1 Конституции РК, наша страна утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

А основополагающими принципами деятельности Казахстана являются:

  • общественное согласие и политическая стабильность;
  • экономическое развитие на благо всего народа;
  • казахстанский патриотизм;
  • решение наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими методами;
  • включая голосование на республиканском референдуме или в парламенте.

Ранее мы писали, что в связи с празднованием Дня Конституции ЦОНы и спецЦОНы не будут работать в пятницу 30 августа. При этом 31 августа будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Они будут работать с 9 до 13 часов дня.

Последний раз правки в Конституцию вносились в 2022 году – тогда в стране проводили общенациональный референдум. Инициатором проведения данного референдума был президент Касым-Жомарт Токаев. Всего в голосовании на референдуме приняли участие 7 985 769 казахстанцев. При этом за поправки проголосовали 77,18%, или 6 163 516 человек.

Новые поправки в Конституции, как заявлялось, расширили права граждан на участие в управлении страной, усилили защиту гражданских прав. Также законодатель утверждал, что повысился статус и усилилась роль парламента РК, осуществился переход от суперпрезидентской модели управления к президентской республике, близкие родственники президента утратили право занимать должности политических госслужащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора. Вместе с этим на уровне Конституции была запрещена смертная казнь.

Добавим, в мае этого года Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы".

В подписанном законе говорится, что незнание государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции и истории является основанием для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве Казахстана.

Кроме того, в июне в парламенте приняли решение создать комиссию для работы над проектом конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", одобренного депутатами в первом чтении.

Поправки предполагают внедрение нового механизма проверки материалов судебным жюри при рассмотрении дела в отношении судьи по фактам грубого нарушения законности – по мнению депутатов, это позволит более эффективно реагировать на нарушения со стороны судей.

Также меняется порядок организации и деятельности комиссии по качеству правосудия и усиливаются права и социальные гарантии судей с точки зрения обеспечения их независимости.

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