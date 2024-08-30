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30.08.2024, 07:59

В Казахстане предложили принять срочные меры для защиты местного бизнеса от AliExpress, Pinduoduo и других маркетплейсов

Новости Казахстана 0 312

В Казахстане предложили срочно внести изменения в законодательство для защиты казахстанского бизнеса и обеспечения справедливой конкуренции с иностранными торговыми онлайн-площадками (Alibaba, AliExpress, Pinduoduo, Taobao, Amazon и тому подобное - прим.), передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kz.

©️ depositphotos.com/Primakov
©️ depositphotos.com/Primakov

Серьезную обеспокоенность из-за экспансии крупных иностранных торговых площадок на казахстанский рынок выразили представители малого и среднего бизнеса Казахстана на круглом столе, организованном Альянсом технологических компаний QazTech.

В обсуждении приняли участие ведущие экономисты, представители Минторговли, НПП "Атамекен", а также крупнейшие казахстанские онлайн-платформы и представители технологического сектора МСБ.

Как отметили участники круглого стола, казахстанские компании соблюдают стандарты, платят налоги и сертифицируют продукцию, тогда как иностранные конкуренты зачастую уклоняются от налогов, обходят сертификацию и не следуют регуляторным требованиям. Это создает несправедливую конкуренцию, ставя под угрозу не только конкурентоспособность, но и само существование отечественного бизнеса.

"Для ввоза некоторых товаров нужны фитосанитарные и ветеринарные разрешения, тогда как на китайских маркетплейсах такие товары доставляются без ограничений. Это создает неравные условия для местных поставщиков", - заявила операционный директор одного из крупных интернет-магазинов Казахстана.

Особое беспокойство вызвало качество и подлинность продукции на маркетплейсах. Продаются несертифицированные и контрафактные товары под известными марками, что подрывает доверие потребителей и ставит продавцов оригинальной продукции в невыгодное положение.

"Нужны срочные изменения в законодательстве", - сказал генеральный директор крупной сети магазинов электроники.

Для защиты казахстанского МСБ и обеспечения справедливой конкуренции QazTech решла создать Комитет. Участники круглого стола подчеркнули, что без срочных мер казахстанский МСБ рискует оказаться в неравных условиях, что может нанести значительный ущерб экономике страны.

Сегодня 12,5 процентов всех покупок в Казахстане совершается онлайн, и объем торговли удваивается каждые два года. При сохранении этих темпов страна может достичь среднемирового уровня уже через три года.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Господа недовольные! Вы бы сначала произвели что-то свое, а не купленное на AliExpress по дешевке и накруткой цены в 4-5 раз и проданное простому обывателю. Вот тогда можно поговорить о какой то конкуренции.
30.08.2024, 04:23
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