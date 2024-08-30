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30.08.2024, 08:05

Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции

Новости Казахстана 0 227

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции, передает Tengrinews.kz.

Фото: пресс-служба Акорды
Фото: пресс-служба Акорды

Текст поздравления опубликовала пресс-служба Президента.

"Уважаемые соотечественники! Поздравляю всех граждан нашего государства с Днем Конституции Казахстана! Основной закон выступает прочным фундаментом нашей государственности, надежным гарантом поступательного и устойчивого развития страны", - говорится в тексте.

Определяя устои жизни государства и общества, Конституция ставит во главу угла интересы, права и свободы граждан. Именно поэтому целью всех проводимых в Казахстане преобразований является благополучие народа.

По словам Токаева, в результате конституционной реформы 2022 года в стране был запущен всесторонний процесс демократизации, созданы условия для модернизации политической системы. Усилена роль правозащитных институтов, повышен статус Уполномоченного по правам человека. Создан Конституционный Суд, который сегодня всецело содействует утверждению верховенства права.

Конституция укрепила свою функцию обеспечения закона и порядка, на которых зиждется справедливое и гармоничное общество, отметил Глава государства.

"Уважение и неукоснительное соблюдение Основного закона – это яркое проявление высокой гражданской ответственности и подлинного патриотизма. Убежден, что, опираясь на непреходящие ценности Конституции, мы построим Справедливый Казахстан – государство равных возможностей для всех", - подчеркнул Токаев.

Президент пожелал соотечественникам здоровья, счастья и новых успехов.

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