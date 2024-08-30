Отмена штрафов и Налоговый кодекс. Какие законы примут в Казахстане

В Казахстане 2 сентября стартует новая парламентская сессия. Какие важные и интересные законопроекты рассмотрят в этом политическом сезоне, корреспонденту Tengrinews.kz рассказал депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов.

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Новые кодексы: Бюджетный, Налоговый, Строительный, Водный

На рассмотрении Мажилиса уже находятся новые Бюджетный, Водный и Строительные кодексы. Они были разработаны правительством по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева.

Бюджетный кодекс в первом чтении Мажилис принял еще в декабре 2023 года. По словам Асхата Аймагамбетова, это "важнейший документ". Теперь финансирование должно выделяться под четкие задачи и индикаторы, предоставляя при этом гибкость в перераспределении средств для достижения поставленных целей.

"Предлагается сроки и этапы бюджетного процесса также сократить за счет упрощения подготовки документов и бюрократии. Мы предложили нормы по ограничению роста госдолга, по прозрачности заимствований, по прозрачности бюджетных заявок и бюджетных расходов, четкие подходы по резерву правительства, по целевому расходованию трансфертов акиматами регионов", - сказал мажилисмен.

Документ включает поправки, которые позволят взять под контроль все государственные финансы, включая расходы разных нацкомпаний, Нацфонда и "расплодившихся внебюджетных фондов".



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"Например, строится объект, заканчивается календарный год, а деньги не перечислены, так как работы не успели завершить. Если раньше эти средства возвращались в бюджет и надо было их снова просить, писать заявки, проходить через маслихат и так далее, то теперь эти деньги будут переходить на следующий год для завершения стройки. Планируется на этой сессии рассмотреть законопроект уже во втором чтении", - сообщил Асхат Аймагамбетов.

Строительный кодекс, проект которого неоднократно подвергался критике депутатов во время прошлой парламентской сессии, также рассмотрят в этом году.

Документ предполагает введение общественного контроля в архитектурно-строительной деятельности. Кроме этого, планируется:

ввести прогрессивные и системные механизмы в сфере архитектуры, градостроительства и строительства;

внедрить информационную систему "E-Құрылыс", которая позволит в онлайн-режиме контролировать все этапы процесса строительства;

внедрить единый реестр разрешений в сфере строительства.

Новый Водный кодекс нужен Казахстану в первую очередь для того, чтобы сохранить водный фонд и обеспечить население водой.

В рамках проекта Водного кодекса:

закреплен приоритет охраны водного фонда над его использованием;

пересмотрены задачи и компетенция госорганов в системе управления водными ресурсами;

предусмотрено стимулирование водопользователей к внедрению мер по водосбережению;

усилена роль общественности и науки в управлении водными ресурсами;

создается Национальная информационная система водных ресурсов;

вводится государственный надзор в области охраны и использования водного фонда.

Проект Налогового кодекса еще не поступил в Мажилис, он находится на рассмотрении правительства. В феврале 2024 года Глава государства раскритиковал документ и заявил, что "работа по формированию нового Налогового кодекса не соответствует ожиданиям". После этого в правительстве взялись переделывать проект кодекса.

"Безусловно, самым обсуждаемым будет Налоговый кодекс. Проект еще не принят к рассмотрению в Мажилисе. Но могу сказать, что тот вариант, который мы видели в июне, вызывает много вопросов и вполне справедливое и обоснованное возмущение у многих предпринимателей и экспертов. Много противоречий. Очень надеюсь, сейчас его уже доработали, ведь налоги платят все, и развитие бизнеса и всей нашей экономики зависит от эффективности налоговой политики", - отметил Асхат Аймагамбетов.

Отмена штрафов?

Весной Мажилис взял в работу законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)", который может отменить штраф за уклонение от уплаты за парковку. Недавно казахстанцы создали аналогичную петицию. Мы спросили у Асхата Аймагамбетова: могут ли действительно отметить штрафы в этой части?

"Да, есть поправки по отмене штрафа за уклонение от уплаты за парковку. Пока окончательного решения по этой норме нет. При обсуждении озвучиваются аргументы как "за", так и "против". Моя позиция: государство не должно участвовать в этом, ведь оплата услуг за парковку носит гражданско-правовой характер, и разрешение дел по данному деянию должно проходить в рамках гражданского производства. Вообще, штрафами не стоит сильно увлекаться. Если бы штрафами или запретами можно было решить все проблемы, мы бы жили в другой стране. Нужен научный и сбалансированный подход", - ответил депутат.

Мажилисмены приняли законопроект в первом чтении. В новой сессии в ходе заседаний рабочих групп депутаты обещают рассмотреть вопрос детальнее с представителями всех заинтересованных сторон.



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Что касается других штрафов, то по четырем статьям КоАП планируется смягчить административную ответственность, а по 22 статьям - ужесточить.

Среди новых норм:

установление административной ответственности за нарушения законодательства по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью работника, при исполнении им трудовых обязанностей;

ужесточение адмответственности за нарушение правил обеспечения безопасности и охраны труда, а также за необеспечение расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью и несообщение о факте несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью;

установление адмответственности за необеспечение условий для доступа лиц с инвалидностью к объектам и услугам социальной и транспортной инфраструктуры;

новая статья 115-1 КоАП за сталкинг (или преследование);

новая статья 451-1 КоАП "Нарушение законной профессиональной деятельности журналиста".

За приставания на рабочем месте будут наказывать

В Казахстане введут наказание за харассмент (приставание) на рабочем месте. По словам Аймагамбетова, поправки инициированы правительством и недавно поступили на рассмотрение в Мажилис.

"Да, эти поправки к нам поступили. Мы начнем рассматривать и обсуждать эти нормы уже с сентября. Надо послушать все стороны и принять взвешенное решение.", - сказал депутат.

Если поправки примут, в Казахстане законодательно закрепят понятие "сексуальные домогательства на рабочем месте". Также будут предусмотрены эффективные процедуры подачи и рассмотрения жалоб, средства правовой защиты и санкции.



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Трудовой кодекс дополнят следующими нормами:

новым понятием "сексуальные домогательства" ;

; отдельной статьей, устанавливающей запрет на какие-либо формы сексуального домогательства ;

; правом обращения работника в суд или иные инстанции в порядке, установленном законом;

нормами, обеспечивающими право работника на защиту от сексуальных домогательств в сфере труда, конфиденциальность при подаче жалоб и заявлений и отказ от выполнения работы в случае угрозы сексуальных домогательств;

нормами, предусматривающими обязанность работодателя по установлению порядка расследования случаев сексуального домогательства, а также право работодателя на основании акта внутреннего расследования расторгнуть трудовой договор с работником, совершившим данное правонарушение.

Что еще предлагают депутаты?

Члены комитета по социально-культурному развитию Мажилиса инициировали ряд законопроектов. Среди них поправки:

по вопросам поддержки социально уязвимых слоев населения ;

; по вопросам образования и защиты прав ребенка - предусматривается введение в организациях технического и профессионального образования формы онлайн-обучения и академической мобильности студентов и педагогов, а также обеспечение прав отдельных категорий детей на получение поддержки в виде питания, а также денежной выплаты на школьную форму, канцтовары , также предусматривается внедрение института профессиональной приемной семьи;

, также предусматривается внедрение института профессиональной приемной семьи; по вопросам доступа к информации и общественного участия - направлен на совершенствование законодательства в области доступа к информации;

по вопросам физической культуры и спорта - направлен на определение приоритетных видов спорта и их финансирование; исключение системы ранжирования видов спорта;

и их финансирование; исключение системы ранжирования видов спорта; по вопросам науки - разработан в целях совершенствования правовых механизмов регулирования общественных отношений в сфере науки, научно-технической деятельности и коммерциализации ее результатов, также в целях улучшения качества кадрового потенциала и оснащения организаций науки технологическим оборудованием, также предусмотрено создание наукоградов ;

; по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия;

по вопросам государственной поддержки садоводческих товариществ и дач;

по вопросам совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников - направлен на обеспечение реализации прав работников на безопасные условия труда, предусматриваются усиление роли госинспекции труда, упрощение процедур урегулирования трудовых конфликтов и организации переговорных процессов между работниками и работодателями.

Работа по вышеперечисленным законопроектам начнется в новой сессии.