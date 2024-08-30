Отмена штрафов и Налоговый кодекс. Какие законы примут в Казахстане

В Казахстане 2 сентября стартует новая парламентская сессия. Какие важные и интересные законопроекты рассмотрят в этом политическом сезоне, корреспонденту Tengrinews.kz рассказал депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов.
На рассмотрении Мажилиса уже находятся новые Бюджетный, Водный и Строительные кодексы. Они были разработаны правительством по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева.
Бюджетный кодекс в первом чтении Мажилис принял еще в декабре 2023 года. По словам Асхата Аймагамбетова, это "важнейший документ". Теперь финансирование должно выделяться под четкие задачи и индикаторы, предоставляя при этом гибкость в перераспределении средств для достижения поставленных целей.
"Предлагается сроки и этапы бюджетного процесса также сократить за счет упрощения подготовки документов и бюрократии. Мы предложили нормы по ограничению роста госдолга, по прозрачности заимствований, по прозрачности бюджетных заявок и бюджетных расходов, четкие подходы по резерву правительства, по целевому расходованию трансфертов акиматами регионов", - сказал мажилисмен.
Документ включает поправки, которые позволят взять под контроль все государственные финансы, включая расходы разных нацкомпаний, Нацфонда и "расплодившихся внебюджетных фондов".
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"Например, строится объект, заканчивается календарный год, а деньги не перечислены, так как работы не успели завершить. Если раньше эти средства возвращались в бюджет и надо было их снова просить, писать заявки, проходить через маслихат и так далее, то теперь эти деньги будут переходить на следующий год для завершения стройки. Планируется на этой сессии рассмотреть законопроект уже во втором чтении", - сообщил Асхат Аймагамбетов.
Строительный кодекс, проект которого неоднократно подвергался критике депутатов во время прошлой парламентской сессии, также рассмотрят в этом году.
Документ предполагает введение общественного контроля в архитектурно-строительной деятельности. Кроме этого, планируется:
Новый Водный кодекс нужен Казахстану в первую очередь для того, чтобы сохранить водный фонд и обеспечить население водой.
В рамках проекта Водного кодекса:
Проект Налогового кодекса еще не поступил в Мажилис, он находится на рассмотрении правительства. В феврале 2024 года Глава государства раскритиковал документ и заявил, что "работа по формированию нового Налогового кодекса не соответствует ожиданиям". После этого в правительстве взялись переделывать проект кодекса.
"Безусловно, самым обсуждаемым будет Налоговый кодекс. Проект еще не принят к рассмотрению в Мажилисе. Но могу сказать, что тот вариант, который мы видели в июне, вызывает много вопросов и вполне справедливое и обоснованное возмущение у многих предпринимателей и экспертов. Много противоречий. Очень надеюсь, сейчас его уже доработали, ведь налоги платят все, и развитие бизнеса и всей нашей экономики зависит от эффективности налоговой политики", - отметил Асхат Аймагамбетов.
Весной Мажилис взял в работу законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)", который может отменить штраф за уклонение от уплаты за парковку. Недавно казахстанцы создали аналогичную петицию. Мы спросили у Асхата Аймагамбетова: могут ли действительно отметить штрафы в этой части?
"Да, есть поправки по отмене штрафа за уклонение от уплаты за парковку. Пока окончательного решения по этой норме нет. При обсуждении озвучиваются аргументы как "за", так и "против". Моя позиция: государство не должно участвовать в этом, ведь оплата услуг за парковку носит гражданско-правовой характер, и разрешение дел по данному деянию должно проходить в рамках гражданского производства. Вообще, штрафами не стоит сильно увлекаться. Если бы штрафами или запретами можно было решить все проблемы, мы бы жили в другой стране. Нужен научный и сбалансированный подход", - ответил депутат.
Мажилисмены приняли законопроект в первом чтении. В новой сессии в ходе заседаний рабочих групп депутаты обещают рассмотреть вопрос детальнее с представителями всех заинтересованных сторон.
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Что касается других штрафов, то по четырем статьям КоАП планируется смягчить административную ответственность, а по 22 статьям - ужесточить.
Среди новых норм:
В Казахстане введут наказание за харассмент (приставание) на рабочем месте. По словам Аймагамбетова, поправки инициированы правительством и недавно поступили на рассмотрение в Мажилис.
"Да, эти поправки к нам поступили. Мы начнем рассматривать и обсуждать эти нормы уже с сентября. Надо послушать все стороны и принять взвешенное решение.", - сказал депутат.
Если поправки примут, в Казахстане законодательно закрепят понятие "сексуальные домогательства на рабочем месте". Также будут предусмотрены эффективные процедуры подачи и рассмотрения жалоб, средства правовой защиты и санкции.
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Трудовой кодекс дополнят следующими нормами:
Члены комитета по социально-культурному развитию Мажилиса инициировали ряд законопроектов. Среди них поправки:
Работа по вышеперечисленным законопроектам начнется в новой сессии.
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