Казахстанец обманул россиян почти на 23 млн тенге в Байконуре

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Следствием установлено, что злоумышленник в период с сентября прошлого года по май текущего года размещал в интернете информацию о возможном получении крупного дохода за короткий период времени. Для этого аферист предлагал перечислять ему денежные средства, которые он якобы будет инвестировать в различные финансовые платформы.

«Его предложением заинтересовались четверо жителей Байконура, которые перечислили мошеннику денежные средства. Первоначальные вложения оправдали их ожидания, через несколько дней вложенные ими денежные средства и обещанный доход были возвращены. Однако быстрый доход оказался лишь приманкой для получения от них больших сумм. Злоумышленник сообщил им условия дальнейшего сотрудничества, значительно повысив минимальный порог вносимой суммы. После того как потерпевшие перечислили ему денежные средства на сумму более 4,1 млн. рублей, злоумышленник данные деньги похитил»,- сообщили в надзорном органе.

В связи с тем, что обвиняемый является гражданином Республики Казахстан, уголовное дело в отношении него прокуратурой комплекса передано казахстанским правоохранительным органам для осуществления дальнейшего уголовного преследования.