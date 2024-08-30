Как отдохнут казахстанцы в сентябре 2024

В сентябре 2024 года в Казахстане нет государственных праздников, поэтому отдыхать можно будет только по субботам и воскресеньям тем, у кого пятидневная рабочая неделя, - передает Almaty.tv .

коллаж Almaty.tv

На этот месяц приходится 9 выходных дней.

Кроме того, в сентябре есть профессиональные и другие праздники. Несмотря на рабочие и выходные дни, их отмечают и поздравляют тех, кто к ним причастен.

Перечень профессиональных праздников публикуется в редакции приказа и.о. министра труда и соцзащиты населения РК №480 от 17.11.2023 года, который введен в действие со дня его первого официального опубликования.

1 сентября - День знаний; День работников нефтегазового комплекса (первое воскресенье сентября)

5 сентября – День языков народа Казахстана

8 сентября (второе воскресенье сентября) – День семьи в РК

15 сентября (третье воскресенье сентября) – День матери в РК

28 сентября – День работников атомной отрасли

29 сентября (последнее воскресенье сентября) – День труда

29 сентября (последнее воскресенье сентября) – День машиностроителя

30 сентября – День работников органов юстиции