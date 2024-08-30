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30.08.2024, 10:29

Прожиточный минимум резко вырос в Казахстане

Новости Казахстана 0 288

Прожиточный минимум в августе этого года увеличился до 55 731 тенге в месяц, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

По сравнению с июлем данный показатель стал больше на 7,7%.

Из данных Бюро нацстатистики видно, что прожиточный минимум для мужчин старше 18 лет (65 250 тенге в месяц) выше на 26%, чем для женщин (51 768 тенге). Это на 6% и 5,9% больше, чем в июле.

Для пенсионеров и пожилых людей уровень достиг 51 227 тенге (+5,9%), для детей в возрасте до 14 лет – 50 262 тенге (+21,4%), для юношей 14-17 лет – 69 145 тенге (+5,8%), а девушек – 52 981 тенге (+5,8%).

Также прожиточный минимум отличается по регионам.

Наибольший показатель остается в Мангистауской области – 66 687 тенге (+6,3%). Далее следуют Алматы – 60 595 тенге (+8,1%), Астана – 59 851 тенге (+3,6%), Восточно-Казахстанская область – 59 589 тенге (+6,4%), области Абай – 56 404 тенге (+7,2%), Ұлытау – 56 175 тенге (+4,8%), Северо-Казахстанская – 55 686 тенге (+6,9%).

В Алматинской области прожиточный минимум составил 55 570 тенге (+4,8%), Акмолинской – 54 880 тенге (+5,2%), Павлодарской – 54 531 тенге (+5,2%), Костанайской – 53 650 тенге (+6%), Карагандинской – 53 558 тенге (+4,7%), а в Шымкенте – 53 347 тенге (+4,8%).

Далее следуют Жетісу – 53 184 тенге (+5,4%), Атырауская – 53 040 тенге (+7,3%), Западно-Казахстанская – 52 845 тенге (+7,7%), Актюбинская – 52 078 тенге (+8,3%), Жамбылская области – 51 453 тенге (+5,3%).

Наименьшие уровни остаются в Кызылординской – 49 566 тенге (+5,7%), Туркестанской областях – 48 067 тенге (+5,2%).

Если сравнить прожиточный минимум с прошлым годом (к августу 2023-го), то рост составил 5,4%.

Справка

Прожиточный минимум равен минимальной потребительской корзине, в которую входят продовольственные и непродовольственные товары, а также услуги, необходимые для обеспечения жизнедеятельности человека. Сюда входят 43 наименования продуктов (55% от общей суммы), в том числе мясные, рыбные, молочные, масложировые, хлебные, плодоовощные, их виды, яйца, сахар, чай, специи и др. На непродовольственные товары и услуги доля расчета установлена в размере 45% от всей суммы прожиточного минимума.

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