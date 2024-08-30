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30.08.2024, 11:05

Заявление против запрета хиджаба в школах поступило в Конституционный суд РК

Новости Казахстана 0 324

В 2023 году в Конституционный суд РК поступило представление специализированного межрайонного административного суда (СМАС) Карагандинской области касательно дела о признании неконституционным запрета на ношение платка в школах. Об этом сообщила председатель КС Эльвира Азимова в интервью корреспонденту агентства Kazinform.

Фото: Midjourney
Фото: Midjourney

По ее словам, выяснилось, что в производстве СМАС области находились несколько административных дел об оспаривании конкретных действий организаций среднего образования Караганды по недопуску к занятиям учащихся, их отчислению из образовательного учреждения за нарушение требований по соблюдению школьной формы.

Истцами выступали родители несовершеннолетних обучающихся, которые посещали школу в женском головном уборе (платке).

- В соответствии с Конституционным законом «О Конституционном суде РК» Конституционный суд решает исключительно вопросы права и не дает оценку фактическим обстоятельствам, послужившим поводом для обращения, воздерживается от установления, исследования и проверки иных вопросов во всех случаях, когда это входит в компетенцию судов. Руководствуясь данными нормами, по итогам предварительного рассмотрения обращения КС пришел к выводу о том, что по существу проверку правомерности принятых ненормативных правовых актов и действий должностных лиц был правомочен проводить сам суд, - прокомментировала Э. Азимова.

Она добавила, что соответствующее судебное рассмотрение состоялось.

Полный текст интервью читайте здесь.

Ранее аналитический обозреватель агентства Kazinform ознакомился с мнением экспертов, а также изучил международный опыт для того, чтобы приблизиться к пониманию, как решить этот непростой и деликатный вопрос. 

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