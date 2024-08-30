Самое необычное женское казахское имя обсуждают в Сети

Автор ролика рассказала, что познакомилась с девушкой по имени Бекертуған, которое в буквальном смысле переводится как «зря родившийся». Она отмечает, что нарекая таким именем ребенка, ему говорят что он нежеланный.

«Сначала я подумала, что имя может имеет какое-то другое, тюрское значение. Но, как оказалось, это действительно так. Бекертуған – это шестая дочь в семье. У нее еще есть пять старших сестер. Ее дедушка очень хотел внука, и даже подготовил имя для него, но когда узнал, что будет девочка, решил назвать ее так. Родители девочки согласились, в дань уважения к его возрасту», — поделилась историей девушка.

Многих комментаторов возмутило такое отношение.