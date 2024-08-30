Самое необычное женское казахское имя обсуждают в Сети

Пользовательница социальных сетей разместила у себя на странице видео, где рассказывает о том, что встретила девушку со странным именем. Рассуждения вызвали отклик среди юзеров, передает ИА «NewTimes.kz».
Автор ролика рассказала, что познакомилась с девушкой по имени Бекертуған, которое в буквальном смысле переводится как «зря родившийся». Она отмечает, что нарекая таким именем ребенка, ему говорят что он нежеланный.
«Сначала я подумала, что имя может имеет какое-то другое, тюрское значение. Но, как оказалось, это действительно так. Бекертуған – это шестая дочь в семье. У нее еще есть пять старших сестер. Ее дедушка очень хотел внука, и даже подготовил имя для него, но когда узнал, что будет девочка, решил назвать ее так. Родители девочки согласились, в дань уважения к его возрасту», — поделилась историей девушка.
Многих комментаторов возмутило такое отношение.
«Я раньше думал, что Улболсын самое неуважительное имя для девочки, но походу у Улболсын появился конкурент. Вообще не понимаю таких родителей, вы же по-сути собственному ребенку говорите что он нежеланный Я и сам хочу себе в будущем двоих сыновей. Но если родиться дочь, значит так надо и нормальное имя дам», «Я бы посоветовала ей поменять имя. А дед просто плохой человек, родители не вызывают уважения, потому что не смогли защитить дочь», «Мне кажется надо привлекать ответственности таких людей, это нарушает права уже родившегося ребенка, который в будущем станет личностью с огромными комплексами. Комплексы у всех есть, а представьте, если твое имя состоит из комплексов, буквально тебе жить с этим», — написали пользователи.
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