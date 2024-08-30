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30.08.2024, 12:15

Сколько автомобилей завозят в Казахстан из Китая

Новости Казахстана 0 274

Генеральный консул КНР Цзян Вэй на встрече с представителями автоиндустрии, эксклюзивно для Tengri Auto, рассказала, сколько машин было ввезено из Китая в Казахстан, а также ответила на вопросы о том, как электромобили переносят морозы.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

По информации генконсула, в первой половине текущего года через пограничные переходы Хоргос и Алашанькоу в Казахстан было экспортировано более 200 тысяч автомобилей, которые затем распределялись по всему миру.

"С января по июль этого года объем торговли между Китаем и Казахстаном достиг 25,5 миллиарда долларов, увеличившись на 17,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом развитие сотрудничества в автомобильной отрасли остается важным элементом двусторонних отношений.

Китайские автомобили становятся все более популярными среди покупателей в Казахстане, хотя пока их доля на рынке уступает корейским и европейским маркам. Однако мы видим быстрый рост и развитие китайского автопрома в регионе. Мы не ставим конкретных целей по увеличению доли, так как это зависит от выбора потребителей. Тем не менее популярность китайских автомобилей растет благодаря сочетанию доступной цены, высокого качества, комфорта и безопасности. Мы надеемся, что китайские автомобили продолжат приносить больше безопасности, удобства и комфорта жителям Казахстана", - отметила генеральный консул КНР Цзян Вэй.

Если говорить про электротранспорт, то Китай уже девять лет подряд занимает первое место в мире по производству и продажам электромобилей. По состоянию на конец июня 2024 года количество электромобилей в стране достигло 24,7 миллиона, что составляет более половины от мирового парка. На каждые три проданных автомобиля в Китае приходится один электромобиль, что составляет 35,2 процента от общего числа продаж.

"У электромобилей есть свои плюсы и минусы, но мы уверены, что со временем сможем превратить минусы в плюсы благодаря нашим навыкам и технологиям. Многие считают, что электромобили лучше подходят для южных регионов, где нет сильных морозов, а на западе и севере, возможно, электромобилям будет труднее передвигаться. Однако переживать не стоит: в Китае тоже есть регионы с морозами до минус 40 градусов, и там электромобили успешно работают. Все зависит от инфраструктуры зарядных станций, и, конечно, нам всем нужно развивать такую систему", - отметила генконсул.

На сегодняшний день Китай занимает ведущие позиции в мировом автопроме, являясь крупнейшим производителем, потребителем и экспортером автомобилей. С 2009 года страна прочно удерживает статус лидера по объему производства и продаж автомобилей, а в 2023 году этот показатель впервые превысил 30 миллионов единиц. В 2023 году Китай также стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей, обогнав Японию. За первые шесть месяцев 2024 года объем экспорта составил 2,8 миллиона единиц, включая около 700 тысяч электромобилей, что на 31 процент больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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