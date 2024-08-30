“Не Марс“: казахстанцы едва не перепутали ВКО с другой планетой

Казахстанский тревел-блогер Талгат Бекмагамбетов опубликовал в соцсетях фантастические кадры, сделанные в урочище Киин-Кериш (ВКО), которое во время рассвета окрасилось в красный цвет, передает Tengri Travel .

Кадр из видео

На кадрах запечатлено урочище Киин-Кериш, расположенное в ВКО. Талгату Бекмагамбетову удалось передать его необыкновенную красоту.

"Мы снимаем визитку для Сабины Идрисивой, которая представляет Казахстан на конкурсе "Мисс Мира". Мы выбрали незаезженные локации: Киин-Кериш в ВКО - это одно из мест, которые я хотел снять. У нас получилось интересное, захватывающее путешествие. Дальше мы поехали на "Рахмановские ключи". В принципе, мы объездили весь ВКО", – рассказал Талгат.

По словам автора ролика, впереди их ждут съемки на самом высоком водопаде в Казахстане – Бурхан-Булаке, затем – в нацпарке "Алтын-Эмель" и на плато Ассы. И уже после завершения съемок будет смонтирована видеовизитка для международного конкурса красоты.

Казахстанцы, в свою очередь, восхитились красивой природой родного края.

"Как другая планета", "Красиво", "Фантастический вид", "Восхитительно", "Это на Земле?", – написали пользователи соцсети под публикацией.

Отметим, что урочище Киин-Кериш – это вскрытые эрозией отложения пестроцветных, преимущественно красных глин. Это место с неземными, марсианскими пейзажами еще называют "Город духов". Издали красные глинистые утесы и обрывы Киин-Кериша похожи на рвущееся на ветру пламя. За это их называют "Пылающие утесы".