В "гармошку" сложились пять автомобилей в Астане. ВИДЕО

"Просто трэш", - комментирует видео, размещенное в Instagram-аккаунтах Vkurse_astana и Kris.p.astana его автор. - Чуть на "встречку" не вылетели..."
Видео очевидца ДТП появилось в соцсети. На нем проезжающий мимо водитель сообщает, что 4-5 машин собрались на мосту по Тауелсиздик. Инцидент прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.
"Просто трэш", - комментирует видео, размещенное в Instagram-аккаунтах Vkurse_astana и Kris.p.astana его автор. - Чуть на "встречку" не вылетели..."
В кадре видно полицейскую машину и пострадавшие в ДТП автомобили. Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Астаны.
"29 августа текущего года водитель автомобиля "Тойота" на перекрестке проспекта Тауелсиздик - Панфилова, при спуске с моста, не справившись с управлением, совершил наезд на четыре впереди стоящих автомобиля. В результате ДТП одному из водителей была оказана медицинская помощь. Проводится проверка", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.
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