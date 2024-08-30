В "гармошку" сложились пять автомобилей в Астане. ВИДЕО

В кадре видно полицейскую машину и пострадавшие в ДТП автомобили. Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию .

"29 августа текущего года водитель автомобиля "Тойота" на перекрестке проспекта Тауелсиздик - Панфилова, при спуске с моста, не справившись с управлением, совершил наезд на четыре впереди стоящих автомобиля. В результате ДТП одному из водителей была оказана медицинская помощь. Проводится проверка", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции .