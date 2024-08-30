Электронную очередь на границе Казахстана и Китая пытались продавать перекупщики

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В последние недели на казахстанско-китайской границе возникли серьезные проблемы из-за недобросовестных пользователей, которые искусственно создавали дефицит мест для бронирования. Это явление, в свою очередь, подтолкнуло перевозчиков к покупке мест у дельцов, что вызвало справедливое недовольство среди добропорядочных бизнесменов.

Как выяснили сотрудники АО «Информационно-учетный центр», некоторые пользователи открывали множество сессий одновременно, чтобы занять слоты и затруднить процесс бронирования для остальных. Один из них, например, открыл более тысячи окон в течение одной ночи, не завершив ни одну бронь. Это поведение нарушило работу системы, чему способствовало ограничение времени на бронирование, установленное в 15 минут.

В результате подобной деятельности пострадали не только другие перевозчики, вынужденные тратить деньги на «перепродажу» брони, но и репутация самого сервиса. Сообщения о продаже очередей активно распространялись в социальных сетях и мессенджерах, что создало дополнительный негативный фон.

В ответ на сложившуюся ситуацию, администрация сервиса приняла меры. Была проведена блокировка 20 наиболее активных пользователей, нарушавших правила, на срок в 90 дней. Это решение направлено на восстановление справедливости и улучшение работы системы бронирования, чтобы она функционировала в интересах всех пользователей, а не в ущерб добросовестным перевозчикам.

После возмущения пользователей, в работу системы оперативно были внесены некоторые корректировки. Так, после блокировки недобросовестных пользователей более 200 слотов их бронирований были аннулированы, что разгрузило очередь.

Во-вторых, в системе был откорректирован сам процесс резервирования. При выборе «Первое свободное время» в начале будет отображаться дата и время, и, если он с ними согласен, пользователь будет нажимать кнопку «Далее». Только после этого будет идти резервирование слота и начнется обратный отсчет времени.

В-третьих, ведутся работы по созданию «Рейтинга пользователей». За основу рейтинга пойдут данные по резервированию слотов, бронированиям и отозванным заявкам. Что это означает?

«Если у пользователя, к примеру, поданные брони меньше 50% от количества зарезервированных слотов, то система будет блокировать такому пользователю возможность на создание брони в течение одного часа», - пояснили в компании.

Эти и другие новшества будут прописаны в пользовательском соглашении, о чём дополнительно обещают проинформировать пользователей системы. Меры направлены на повышение доступности слотов на равных и нейтральных условиях для каждого пользователя системы электронной очереди.

Кроме того, в ИУЦ напомнили, что абсолютно все действия пользователей в системе фиксируются, то есть остаются «цифровые следы». Поэтому, если кто-то пытается обмануть систему, об этом станет известно в любом случае. За нарушение работы информационной системы предусмотрена ответственность статьей 207 Уголовного кодекса РК. При повторении ситуации материалы будут передаваться в правоохранительные органы.

Сервис CarGoRuqsat - отечественная разработка, которая позволила на 61% увеличить пропускную способность пунктов пропуска на границе, снизить коррупционные риски и упорядочить транспортные потоки. Сервис уже принес в бюджет около 1,5 млрд тенге. На сегодня в нём зарегистрированы 108 тысяч грузовых автомобилей и 62 тыс. прицепов, произведено более 815 тысяч бронирований очереди.