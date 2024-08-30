“Ради этого стоило жить“ - певец Шура о своей песне в казахстанском учебнике

Певец Шура в интервью для российского канала рассказал о своих впечатлениях от того, что его стих попал в казахстанский учебник, рассказывает Tengri Life со ссылкой на интервью канала RTVI .

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В интервью для российского канала RTVI Развлечения певец Александр Медведев, известный под псевдонимом Шура, рассказал что его очень растрогало попадание его стихотворения к песне "Твори добро" в казахстанский учебник для четвертого класса. Певец даже принес учебник с собой на запись.

"Слушая, для этого наверное стоило жить, и все, что было - стоит забыть и не вспоминать. Если дети в четвертом классе читают стихотворения по куплету и встают после каждого урока, у меня до слез. Мне когда видео показали, я чуть с ума не сошел. Ради этого стоило жить", - поделился впечатлениями Шура.

По словам артиста, когда он приехал в Казахстан, ему подарили учебник.

Напомним, что в 2019-ом году появление стиха Шуры в казахстанском учебнике объяснили разработчики.