Оспу обезьян завезли в Астану? В Минздраве сделали заявление

Сообщения, что в аэропорту Астаны у пассажира обнаружили оспу обезьян, не соответствуют действительности, передает NUR.KZ со ссылкой на санэпидконтроль.

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Как сообщается на официальном сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, информация, распространяемая в социальных сетях о том, что в аэропорту у пассажира обнаружили оспу обезьян, не соответствует действительности и признается фейком.

"В фейковых публикациях было использовано видео, на котором проводились межведомственные учения по готовности к реагированию на случай завоза оспы обезьян.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК сообщает, что в не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой, также не зарегистрированы завозные случаи", - сообщает ведомство.

Для дачи правовой оценки действиям лиц, распространяющих недостоверную информацию, материалы переданы в правоохранительные органы, подчеркивается в публикации.

Ведомство призывает пользователей социальных сетей и всех граждан доверять только достоверной информации из официальных источников.

Напомним, ранее мы писали о том, что санэпидслужба провела учения в аэропортах и с отработкой действий при обнаружении пассажиров с подозрением на инфекционные заболевания. В ходе учений был задействован условный больной оспой обезьян. Персонал прошел полный цикл мероприятий: от выявления симптомов у пассажира до его госпитализации и проведения необходимых противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий.

27 августа сообщалось, что и. о. главного государственного санитарного врача подписал новое постановление, связанное с ситуацией с оспой обезьян в мире. Оно касается проведения санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения оспы обезьян в Казахстан.

Добавим, ранее вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев рассказал о том, что на сегодняшний день разработаны алгоритмы действий медицинских служб по различным сценариям развития событий, приняты меры для формирования необходимого запаса лекарственных средств.

Также санврачи опубликовали рекомендации для казахстанских туристов в связи с ситуацией с оспой обезьян в мире.

Помимо этого, меры контроля усилили на границе из-за эпидемии оспы обезьян. И 20 августа премьер-министр Казахстана дал поручения в связи с ситуацией с оспой обезьян.

Отметим, что в середине августа гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.