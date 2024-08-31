Плюсы выйти замуж за южанина: размышления девушки вызвали обсуждение в Сети

Пользовательница социальных сетей разместила видеоролик, где делится плюсами замужества с мужчиной, который родом из южных регионов Казахстана. Рассуждения девушки откликнулись среди комментаторов, передает ИА «NewTimes.kz».
В качестве основных положительных моментов, она подчеркивает, что мужчины с юга могут договориться с каждым человеком, практически по любой просьбе.
«Также еще один момент — они могут изумительно торговаться. Мне кажется, что это качество входит в состав их ДНК. В 99% случаев они получат любой товар, который желают, по цене, выгодной для них. Это и раздражает, и восхищает одновременно», — говорит автор ролика.
Еще одной чертой, девушка обозначила их умение делать все, в плане быта и уважение к матерям. Комментаторы бурно отреагировали на высказанное мнение.
«Да, у меня муж южанин и всегда есть дома мясо, много мяса», «Блин девочки,я замужем за южанином,выиграла в лотерею честно скажу, но не все они такие,многие очень строги дома,и в целом с традицией и родней,наверно надо выходить за парня, не смотря откуда он,а смотря какой он», «Не вижу никаких плюсов», «На счет торговаться и договариваться согласна, но на счет готовить и делать все по дому, не знаю, наверное зависит от человека, на счет уважения к матери, мы кыргызы, в целом как мужчины, так и женщины очень уважительно относимся к матерям, но уважать это одно, а быть несепарированным это другое», — написали пользователи.
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