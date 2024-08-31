Плюсы выйти замуж за южанина: размышления девушки вызвали обсуждение в Сети

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В качестве основных положительных моментов, она подчеркивает, что мужчины с юга могут договориться с каждым человеком, практически по любой просьбе.

«Также еще один момент — они могут изумительно торговаться. Мне кажется, что это качество входит в состав их ДНК. В 99% случаев они получат любой товар, который желают, по цене, выгодной для них. Это и раздражает, и восхищает одновременно», — говорит автор ролика.

Еще одной чертой, девушка обозначила их умение делать все, в плане быта и уважение к матерям. Комментаторы бурно отреагировали на высказанное мнение.