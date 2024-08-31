Деньги клали в карман: о фальсификациях при изъятии части пенсионных из ЕНПФ рассказал глава Нацбанка

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 29 августа 2024 года прокомментировал предложение сравнять пороги достаточности для снятия пенсионных накоплений и покупки пенсионного аннуитета, сообщает Zakon.kz .

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Тимур Сулейменов назвал предложение Нацбанка сравнять пороги достаточности для снятия пенсионных накоплений и покупки пенсионного аннуитета важным вопросом.

"Это один из элементов пенсионной системы. По пенсионной системе сейчас социальный блок правительства в рамках рабочей группы контур пенсионной системы рассматривает. Мы там также участвуем. То, что ее необходимо реформировать, сомнений ни у кого не вызывает. Но это крайне сложный, тяжелый и непростой процесс. Там нужно высчитать все: продолжительность жизни, численность людей, какая будет инфляция, какие будут реальные доходы, коэффициент замещений. Там огромное количество факторов, крайне непростая работа", – указал он.

Одним из элементов, по словам главы Нацбанка, возможно, будет сокращение изъятий сверх порога достаточности.

"Особенно в свете того, что мы знаем, как много, к сожалению, было различных фальсификаций, когда деньги вытаскивались на якобы медицинские услуги, на стоматологию, а на самом деле просто клали в карман. Вот это надо точно ужесточать. Эта идея в работе, да. Рабочую группу возглавляет не Нацбанк, мы там участвуем, это Минтруда и правительство в целом", – отметил Тимур Сулейменов.

16 июля 2024 года в ЕНПФ заявили, что в предложениях группы экспертов по повышению устойчивости и адекватности пенсионной системы Казахстана не было рекомендаций о запрете на изъятие пенсионных накоплений.