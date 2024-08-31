18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
481.63
534.46
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
30.08.2024, 21:24

Гроза и пожарная опасность: штормовые предупреждения объявлены почти по всему Казахстану

Новости Казахстана 0 246

На большей части территории страны объявлены штормовые предупреждения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казгидромет.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Согласно прогнозу синоптиков, 31 августа на востоке, в центре, на севере Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

С 31 августа по 2 сентября на западе, в центре Актюбинской области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохранится высокая пожарная опасность.

В Алматинской области на западе, севере, в центре сохранится высокая пожарная опасность.

В области Абай на западе, севере ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на западе, севере области 15-20 метров в секунду. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее также ожидается гроза.

В Атырауской области ожидается ветер восточный, северо-восточный днем на севере, западе области. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области 31 августа и 1 сентября ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе 1 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду. На западе области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области ожидается чрезвычайная высокая пожарная опасность.

Утром и днем на севере, востоке, юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный днем на юге, востоке области порывы 15-20 метров. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается гроза, шквал. Ветер северный, северо-восточный на севере, в центре области 15-20 метров. На большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, в центре области высокая пожарная опасность.

На большей части Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области высокая пожарная опасность. В Актау 31 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе Павлодарской области ожидается туман. Днем на севере, западе области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере, западе области 15-20 метров в секунду. В Павлодаре ночью ожидается туман.

На севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 31 августа ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке области Улытау ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 метров. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане 31 августа ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 метров.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?