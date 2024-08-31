Гроза и пожарная опасность: штормовые предупреждения объявлены почти по всему Казахстану

На большей части территории страны объявлены штормовые предупреждения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казгидромет.

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Согласно прогнозу синоптиков, 31 августа на востоке, в центре, на севере Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

С 31 августа по 2 сентября на западе, в центре Актюбинской области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохранится высокая пожарная опасность.

В Алматинской области на западе, севере, в центре сохранится высокая пожарная опасность.

В области Абай на западе, севере ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на западе, севере области 15-20 метров в секунду. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее также ожидается гроза.

В Атырауской области ожидается ветер восточный, северо-восточный днем на севере, западе области. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области 31 августа и 1 сентября ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе 1 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду. На западе области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области ожидается чрезвычайная высокая пожарная опасность.

Утром и днем на севере, востоке, юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный днем на юге, востоке области порывы 15-20 метров. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается гроза, шквал. Ветер северный, северо-восточный на севере, в центре области 15-20 метров. На большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, в центре области высокая пожарная опасность.

На большей части Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области высокая пожарная опасность. В Актау 31 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе Павлодарской области ожидается туман. Днем на севере, западе области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере, западе области 15-20 метров в секунду. В Павлодаре ночью ожидается туман.

На севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 31 августа ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке области Улытау ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 метров. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане 31 августа ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 метров.