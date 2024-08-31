Стоимость интернет-платформ для казахстанцев увеличится с 1 сентября?

Что изменится для тех, кто зарабатывает через интернет-платформы с 1 сентября. Об этом рассказал налоговый эксперт Дмитрий Казанцев, передает Toppress со ссылкой на НеХабар .

Фото: dzen.ru

1 сентября 2024 года в Казахстане вступят в силу изменения в Налоговом и Социальном кодексах, которые изменят порядок уплаты налогов и социальных платежей для тех, кто зарабатывает на интернет-платформах и мобильных приложениях, таких как (Яндекс такси, Индрайв, Glovo, Wolt, Naimi.kz), об этом рассказал налоговый эксперт Дмитрий Казанцев в своем посте в Instagram.

С 1 сентября интернет-платформы становятся налоговыми агентами. Что это значит? Это означает, что теперь по закону эти платформы должны будут автоматически удерживать 4% с доходов людей, которые оказывают услуги на их платформе. Эти удержания включают в себя индивидуальный подоходный налог, социальные отчисления, медстрахование и пенсионные взносы. По словам Дмитрия Казанцева, это похоже на то, как раньше работал ЕСП: одним платежом покрываются основные обязательства. Только сейчас в отличие от ЕСП эти 4% от дохода должны удерживаться и перечисляться самой платформой, а не условно самим курьером.

Эти изменения направлены не только на повышение собираемости налогов в секторе цифровых услуг, но и на социальную защищенность людей, которые до сего дня работали в тени, никак не отражая официально свои доходы и не оплачивая взносы на медстрахование и пенсионку.

С 1 сентября платформы должны буду сами начать удерживать и уплачивать в бюджет 4% от дохода исполнителей напрямую в КГД и соответствующие государственные структуры. Как это будет работать на практике, еще предстоит нам узнать.