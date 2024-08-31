В Астане проживает женщина с именем Конституция

Жительница Астаны носит имя Конституция, передает « Голос народа » со ссылкой на DATA HUB.

Фото: Голос народа

Как свидетельствуют результаты поиска по базе данных БНС АСПиР РК, Конституцией в Казахстане зовут жительницу Астаны. Три года назад она жила в Жамбылской области.

«Интересно, что жительница столицы в 2,2 раза старше основополагающего документа страны, ей – 64 года. Следовательно, она не могла быть названа в честь современной Конституции», ‒ говорится в сообщении.

Также сообщается, что 13-летний Aтазаң проживает в Туркестанской области.

«Юный возраст казахстанца говорит о том, что его имя наверняка связано с историей независимости. Он опять же единственный в своем роде: во всей стране не сыщется ни одной его тезки», ‒ отмечается в сообщении.

30 августа в Казахстане отмечается День Конституции. В этот день 29-лет назад она была принята на республиканском референдуме.