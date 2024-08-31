Министр туризма и спорта освобожден от должности, передает Tengrinews .kz со ссылкой на сообщение Акорды.

Фото: Акорда

Указом Главы государства Маржикпаев Ермек Боранбаевич освобожден от должности министра туризма и спорта Республики Казахстан, - говорится в сообщении Акорды.

На эту должность Ермек Маржикпаев был назначен 2 сентября 2023 года.

Ермек Маржикпаев родился 29 августа 1969 года в Целинограде. В 1994 году окончил Целиноградский педагогический институт имени Сейфуллина, в 2001 году - университет "Туран", в 2009 году окончил Кокшетауский университет. Учитель истории, юрист, бакалавр финансов.

Трудовую деятельность начал учителем физкультуры, тренером по боксу, был учителем истории средней школы в 1991-1992 годах. С 1992 по 1995 год занимал должность директора МЧП "Шонай". С 1995 по 2008 год выполнял обязанности генерального директора МЧП (ТОО) "Береке-Бурабай". С 2007 по 2009 год был депутатом Акмолинского областного маслихата. В период с 2008 по 2012 год занимал должность акима Аршалынского района, с 2012 по 2013 год - акима Зерендинского района Акмолинской области. С 2013 по 2014 год - заместитель акима Акмолинской области по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог. С января 2015 года по март 2019 года - аким Кокшетау. С 2019 года занимал должность акима Акмолинской области.