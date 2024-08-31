Организатора незаконного игорного бизнеса экстрадировали из ОАЭ в Казахстан

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса. Об этом передает агентство Kazinform .

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По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры, он подозревается в том, что в период с 2023 по 2024 годы в Атырауской области организовал незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы, в результате чего получил прибыль в размере 21 млн тенге.

После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В августе злоумышленник задержан на территории г. Абу-Даби, откуда впоследствии экстрадирован в Республику Казахстан.

Он ранее уже было осуждено за аналогичное преступление. Подозреваемый водворен в следственный изолятор города Астаны.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 7 лет, с конфискацией имущества, — сообщили в Генпрокуратуре РК.

